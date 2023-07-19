Нужен третий: Зоолог оценила шансы панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка завести потомство

Вероятность получения потомства от панд Московского зоопарка Жуи и Диндин очень невелика, рассказала Лайфу зоолог, старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова.

Как отметила она, в дикой природе размножение панд происходит так же, как и у многих других животных, то есть самцы конкурируют за каждую самку. Однако в неволе всё иначе, поэтому условия в зоопарке должны быть максимально приближены к природным. Период половой активности самок длится 12–25 дней в году, при этом фертильны они всего 24–36 часов. По истечении этого периода любые попытки спариться можно отложить до следующего года. Именно по этой причине, как указала зоолог, учёные зачастую полагаются на искусственное оплодотворение. Помогло бы присутствие третьего — самца, с которым пришлось бы конкурировать.

"Вероятность получения потомства Жуи и Диндин очень невелика. Чем больше обитание панд будет приближено к естественной среде, тем лучше. Должна быть конкуренция за самку, а в зоопарке её нет. Шансы наших панд малы, но это не мешает надеяться на положительный результат", — пояснила Никифорова.