Жуи и Диндин стали родителями: В России впервые появился на свет детёныш большой панды

Напомним, что Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Этой весной подросших панд познакомили друг с другом, так как они достигли половой зрелости. Самке Диндин сейчас пять лет, самцу Жуи — шесть. Особенность размножения этих медведев в том, что самка может забеременеть в течении всего нескольких дней в году, поэтому зоологи соединяли Жуи и Диндин четыре раза на протяжении трёх дней. Беременность у больших панд длится около четырёх-пяти месяцев, а на свет появляются один или два малыша. Вес новорождённого составляет 100–200 граммов. При этом панды во всём мире, в том числе и малыши, принадлежат Китаю и уезжают домой по прошествии нескольких лет.