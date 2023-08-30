Жуи и Диндин стали родителями: В России впервые появился на свет детёныш большой панды
В Московском зоопарке впервые родился детёныш большой панды
Панды Жуи и Диндин. Обложка © Московский зоопарк
Знаменитые панды Жуи и Диндин стали родителями: в Московском зоопарке родился первый в истории России детёныш большой панды. Об этом уникальном и очень редком событии рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Этой весной подросших панд познакомили друг с другом. Для контроля процесса приехал эксперт по размножению больших панд из Китая. Рождение детёнышей — знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества", — отметил Собянин.
Напомним, что Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Этой весной подросших панд познакомили друг с другом, так как они достигли половой зрелости. Самке Диндин сейчас пять лет, самцу Жуи — шесть. Особенность размножения этих медведев в том, что самка может забеременеть в течении всего нескольких дней в году, поэтому зоологи соединяли Жуи и Диндин четыре раза на протяжении трёх дней. Беременность у больших панд длится около четырёх-пяти месяцев, а на свет появляются один или два малыша. Вес новорождённого составляет 100–200 граммов. При этом панды во всём мире, в том числе и малыши, принадлежат Китаю и уезжают домой по прошествии нескольких лет.