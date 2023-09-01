"Старообрядческая Ванга" бабушка Прасковья предсказала победу России в СВО
Высшие силы помогут России достичь целей специальной военной операции. В этом уверена провидица из общины старообрядцев Анастасия (Прасковья) Ялуплина, которую пригласили на шоу Андрея Малахова. Программа была посвящена некрасовцам — потомкам донских и хопёрских казаков, которые после подавления Булавинского восстания ушли с Дона в сентябре 1708 года, но 60 лет назад при содействии Никиты Хрущёва вернулись на свою историческую родину.
Сейчас старообрядцы-некрасовцы обосновались в Ставропольском крае. Туда за советом и предсказанием к бабушке Паше, как называют местные Прасковью Ялуплину, приезжают люди со всех концов света. Она отмаливает их от бед, помогает при бесплодии и передаёт весточки из будущего. О том, какой исход будет у спецоперации, бабушке Паше тоже известно.
"Всё добро, всё хорошо. На Господа надеемся, Господь всё нам даст, всё мы получим. И здоровье чтобы было у всех", — пожелала провидица.
Ранее нейросеть "Жириновский" удивила ответом на вопрос о сроках окончания СВО. По мнению искусственного интеллекта, специальная военная операция продлится "до полного восстановления мира". А вот астролог Константин Дараган считает, что она завершится через два-три года, хотя Запад будет пытаться сломить Россию на международной политической арене ещё лет двадцать.
Кадры из программы "МАЛАХОВ" / "Россия 1"