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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 1 сентября 2023, 10:49
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"Старообрядческая Ванга" бабушка Прасковья предсказала победу России в СВО

Высшие силы помогут России достичь целей специальной военной операции. В этом уверена провидица из общины старообрядцев Анастасия (Прасковья) Ялуплина, которую пригласили на шоу Андрея Малахова. Программа была посвящена некрасовцам — потомкам донских и хопёрских казаков, которые после подавления Булавинского восстания ушли с Дона в сентябре 1708 года, но 60 лет назад при содействии Никиты Хрущёва вернулись на свою историческую родину.

Сейчас старообрядцы-некрасовцы обосновались в Ставропольском крае. Туда за советом и предсказанием к бабушке Паше, как называют местные Прасковью Ялуплину, приезжают люди со всех концов света. Она отмаливает их от бед, помогает при бесплодии и передаёт весточки из будущего. О том, какой исход будет у спецоперации, бабушке Паше тоже известно.

"Всё добро, всё хорошо. На Господа надеемся, Господь всё нам даст, всё мы получим. И здоровье чтобы было у всех", пожелала провидица.

Предсказания шаманов и астрологов о том, каким станет мир без Украины
Предсказания шаманов и астрологов о том, каким станет мир без Украины

Ранее нейросеть "Жириновский" удивила ответом на вопрос о сроках окончания СВО. По мнению искусственного интеллекта, специальная военная операция продлится "до полного восстановления мира". А вот астролог Константин Дараган считает, что она завершится через два-три года, хотя Запад будет пытаться сломить Россию на международной политической арене ещё лет двадцать.

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Кадры из программы "МАЛАХОВ" / "Россия 1"

Марина Калегина
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