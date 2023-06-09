Астролог раскрыл дату окончания СВО и будущее России после неё

Астролог Константин Дараган считает, что спецоперация завершится через два-три года, хотя Запад продолжит попытки сломить Россию на международной политической арене ещё лет двадцать.

"Политическое противостояние надолго, оно до 2040 года. Сама спецоперация закончится в 2025-2026 году. В 2024-м уже будут приняты какие-то решения. Затем произойдёт перелом, после которого движение пойдёт в другую сторону", — сказал Дараган в интервью Андрею Малахову.

По мнению астролога, именно Россия станет мировым центром притяжения. Он уверен, что мы входим в новую эпоху, которая будет стабилизироваться ещё в течение двух десятилетий. Запад потеряет свою силу, а конфликт Пекина и Вашингтона усилится. Дараган посоветовал не делать сбережений в иностранной валюте, евро и доллар будут дешеветь.