Искусство хороших манер: 5 видов нахалов, кто маскирует свою бестактность и наглость за вежливость

Во время общения с людьми бывает тяжело обнаружить, когда собеседник проявляет к вам искреннюю внимательность, а когда совершает якобы вежливые поступки, пересекающие личные границы и чувство такта. Так где же грань между обходительностью и назойливостью?

1. Чрезмерно настойчивый помощник

Бывало ли, что человек яро настаивал на том, чтобы помочь, но вам это было абсолютно не нужно? Неловкая ситуация, правда? Хотя предложение вполне может исходить из доброй воли, но эта жуткая настойчивость скорее пугает и отталкивает, нежели вызывает положительные эмоции. Представьте себе: вы вполне способны справиться с младенцем сами, но свекровь уже выехала с мигалкой и мчит помочь его искупать, несмотря на то что вы вежливо отказались от помощи. Появляется гадкое ощущение, что вы только что выиграли награду "Беспомощный взрослый", да? Помогайте только тогда, когда человек этого действительно хочет, а не когда вам показалось, что ему нужно немедленно подсобить.

2. Человек, которому вас очень жалко

Бестактные люди часто используют выражение "Мне тебя очень жаль", когда слышат даже о самых мелких неудобствах, — не надо так. Фото © Shutterstock

Бестактные люди часто используют выражение "Мне тебя очень жаль", когда слышат даже о самых мелких проблемах. Прищемили мизинец? Очень жаль. Что в переводе на человеческий: "Я вижу, какой ты жалкий в этой ситуации, и спешу тебе это подсветить в "вежливой" форме". Потеряли зарядное устройство для телефона? И вас мне тоже очень жаль. Хотя сочувствие таких персон может быть искренним, этот чрезмерно драматичный ответ может заставить задуматься: нужно ли с этим человеком чем-либо вообще делиться? Ведь жалким себя чувствовать никому не хочется.

3. Нежелательный советчик

У каждого из нас есть друг, который раздаёт советы так, будто идёт на прослушивание в ток-шоу. Но, когда они начинают делиться советами о том, как разгадать загадки вашей жизни, может возникнуть ощущение, что знакомые взяли на себя роль GPS, направляя вас по пути к непрошеным рекомендациям и предложениям. Да, мы ценим ваш вклад, но, возможно, мы не заблудились — просто изучаем альтернативные маршруты.

4. Переводчик мыслей

Категория "переводчиков мыслей" очень своеобразна, им всегда нужно вставить свои 5 копеек и интерпретировать вашу мысль по-своему. Фото © Shutterstock

Представьте: вы рассказываете историю, но кто-то постоянно вмешивается, чтобы интерпретировать, что, по его мнению, вы на самом деле имели в виду. Как будто их нанимали в качестве переводчика чужих мыслей. Очень неприятно осознавать, что вы настолько плохой рассказчик, что без этого человека ваша жизнь пойдёт под откос. Эта же категория людей любит говорить: "У меня тоже такое было, забей". Товарищи, не обесценивайте слова и мысли друг друга, и будет вам счастье.

5. Гиперответственные гости