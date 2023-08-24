Как выглядят 7 самых сексуальных русских спортсменок
Спортсменки всегда ассоциируются с красотой, силой и энергией. Но кто из них самая привлекательная? В материале ниже рассказываем о семи самых сексуальных русских чемпионках.
Спортсменки всегда привлекают внимание своими физическими данными и профессиональными достижениями. Русские — не исключение. Многие из них не только побеждают на спортивной арене, но также являются образцом красоты и элегантности. Сегодня рассказываем о семи самых сексуальных русских спортсменках, которые впечатляют не только достижениями, но и внешностью.
Мария Шарапова
Топ-7 самых красивых спортсменок России. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariasharapova
Мария Шарапова — не только одна из самых известных теннисисток мира, но и настоящая красавица. Её стиль и уверенность в себе всегда привлекают внимание, а красивая улыбка и атлетическая фигура делают девушку одной из самых привлекательных спортсменок мира.
Елена Исинбаева
Самые привлекательные российские спортсменки. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / isinbaevayelena, © Getty Images / Paul Gilham
Знаменитая прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка и бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом удивляет фанатов спорта не только физическими данными, но и своей женской красотой. Подтянутая спортивная фигура тоже добавляет ей шарма.
Юлия Канакина
Красотки на спортивной арене: топ-7 российских спортсменок. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yulia.kanakina
Юлия Канакина — российская скелетонистка и участница зимних Олимпийских игр 2022 года. Несмотря на совсем не лёгкий вид спорта, в котором выступает девушка, он её не определяет. Красотка не стесняется показывать своё тело в соцсетях, чем, конечно, только радует фанатов.
Каролина Севастьянова
Страстные, красивые, сильные: топ-7 российских спортсменок. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / karolisha.s
Российская гимнастка, которая достигла мировой славы благодаря своей красоте и таланту. Уверенность, идеальные черты лица и прекрасная фигура делают её одной из самых привлекательных спортсменок.
Елизавета Туктамышева
Самые сексуальные девушки в российском спорте. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liza_tuktik
Российская фигуристка, которая выиграла множество титулов и наград в своей карьере. Её грациозность и так называемый "бэйбифейс" — то, чему позавидует любая девушка. Несмотря на прекрасные внешние данные, спортсменка не пытается показать себя в идеальном свете. В соцсетях Елизавета часто делится живыми эмоциями и появляется без макияжа.
Дарья Клишина
Российские спортсменки: не только красивые, но и талантливые. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dariaklishina
Дарья Клишина — прыгунья в длину, которая выиграла несколько медалей на чемпионатах мира и Европы. Но даже длинный список её спортивных достижений блекнет по сравнению с естественной красотой девушки.
Анастасия Брызгалова
Топ-7 красивых российских спортсменок. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / l a_nastasia92
Наконец, Анастасия Брызгалова, российская кёрлингистка, участница Олимпийских игр 2018 года среди смешанных пар. Все согласятся, что спортивное тело девушки просто безукоризненно вписывается в стандарты красоты. Чемпионка счастлива в браке и сейчас воспитывает маленькую дочь!
Эти семь потрясающих девушек — настоящие образцы таланта, стиля и грации. Уверены, они продолжат вдохновлять многих дам на достижение больших целей и сохранение своей женственности и элегантности и радовать мужчин.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yulia.kanakina / liza_tuktik / karolisha.s