Как выглядят 7 самых сексуальных русских спортсменок

Спортсменки всегда привлекают внимание своими физическими данными и профессиональными достижениями. Русские — не исключение. Многие из них не только побеждают на спортивной арене, но также являются образцом красоты и элегантности. Сегодня рассказываем о семи самых сексуальных русских спортсменках, которые впечатляют не только достижениями, но и внешностью.

Мария Шарапова

Топ-7 самых красивых спортсменок России. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariasharapova

Мария Шарапова — не только одна из самых известных теннисисток мира, но и настоящая красавица. Её стиль и уверенность в себе всегда привлекают внимание, а красивая улыбка и атлетическая фигура делают девушку одной из самых привлекательных спортсменок мира.

Елена Исинбаева

Самые привлекательные российские спортсменки. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / isinbaevayelena, © Getty Images / Paul Gilham

Знаменитая прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка и бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом удивляет фанатов спорта не только физическими данными, но и своей женской красотой. Подтянутая спортивная фигура тоже добавляет ей шарма.

Юлия Канакина

Красотки на спортивной арене: топ-7 российских спортсменок. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yulia.kanakina

Юлия Канакина — российская скелетонистка и участница зимних Олимпийских игр 2022 года. Несмотря на совсем не лёгкий вид спорта, в котором выступает девушка, он её не определяет. Красотка не стесняется показывать своё тело в соцсетях, чем, конечно, только радует фанатов.

Каролина Севастьянова

Страстные, красивые, сильные: топ-7 российских спортсменок. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / karolisha.s

Российская гимнастка, которая достигла мировой славы благодаря своей красоте и таланту. Уверенность, идеальные черты лица и прекрасная фигура делают её одной из самых привлекательных спортсменок.

Елизавета Туктамышева

Самые сексуальные девушки в российском спорте. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liza_tuktik

Российская фигуристка, которая выиграла множество титулов и наград в своей карьере. Её грациозность и так называемый "бэйбифейс" — то, чему позавидует любая девушка. Несмотря на прекрасные внешние данные, спортсменка не пытается показать себя в идеальном свете. В соцсетях Елизавета часто делится живыми эмоциями и появляется без макияжа.

Дарья Клишина

Российские спортсменки: не только красивые, но и талантливые. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dariaklishina

Дарья Клишина — прыгунья в длину, которая выиграла несколько медалей на чемпионатах мира и Европы. Но даже длинный список её спортивных достижений блекнет по сравнению с естественной красотой девушки.

Анастасия Брызгалова

Топ-7 красивых российских спортсменок. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / l a_nastasia92

Наконец, Анастасия Брызгалова, российская кёрлингистка, участница Олимпийских игр 2018 года среди смешанных пар. Все согласятся, что спортивное тело девушки просто безукоризненно вписывается в стандарты красоты. Чемпионка счастлива в браке и сейчас воспитывает маленькую дочь!