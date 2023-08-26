10 фото, доказывающих, что строителям лучше не доверять

Есть предубеждение, что на стройку берут кого попало, что это не самая квалифицированная работа. Что, конечно, не так. Но иногда встречаешь примеры, после которых хочется поверить во все стереотипы. Собрали 10 строительных провалов, которые вас точно рассмешат.