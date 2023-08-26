10 фото, доказывающих, что строителям лучше не доверять
Есть предубеждение, что на стройку берут кого попало, что это не самая квалифицированная работа. Что, конечно, не так. Но иногда встречаешь примеры, после которых хочется поверить во все стереотипы. Собрали 10 строительных провалов, которые вас точно рассмешат.
"Уборная для людей с инвалидностью? Да проще простого!"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / WorstConstructionFailsEver
"И главное — не включайте потолочный вентилятор!"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / WorstConstructionFailsEver
"Мать-природа наносит ответный удар"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / WorstConstructionFailsEver
"Дверь с сюрпризом"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / WorstConstructionFailsEver
"Что ж..."
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / WorstConstructionFailsEver
"Самый полезный гараж в мире"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / WorstConstructionFailsEver
"Ну "закрыто", значит, "закрыто"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / WorstConstructionFailsEver
"Интересно придумано"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / WorstConstructionFailsEver
"Ну, детишки, чего стоим? Горка пустая!"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / WorstConstructionFailsEver
"Вот это смекалка"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / WorstConstructionFailsEver
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Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / WorstConstructionFailsEver