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25 августа, 16:08

Новая девушка Брэда Питта раскрыла себя таинственным кулоном на шее

Тренер по фитнесу Инес де Рамон намекнула, что встречается с Брэдом Питтом

<p>Инес де Рамон, Брэд Питт. Обложка © Getty Images / Alberto E. Rodriguez, © Getty Images / WireImage / Matt Winkelmeyer</p>

Инес де Рамон, Брэд Питт. Обложка © Getty Images / Alberto E. Rodriguez, © Getty Images / WireImage / Matt Winkelmeyer

Американская фитнес-тренер Инес де Рамон вышла в свет с кулоном в форме английской буквы B, с которой начинается имя звезды Голливуда Брэда Питта. Об этом сообщает портал Daily Mail, полагая, что так женщина раскрыла свою связь с актёром.

30-летняя пассия Питта всегда пряталась от назойливых папарацци, но в этот раз она дала им возможность сфотографировать себя с кулоном на шее. Информация об отношениях пары появилась в СМИ около года назад. По слухам, Инес уже живёт с Брэдом в его особняке в Лос-Анджелесе. Актёр якобы даже познакомил своих детей с новой возлюбленной.

Брэд Питт отдохнул с новой подружкой на вилле Анджелины Джоли

Брэд Питт отдохнул с новой подружкой на вилле Анджелины Джоли

Ранее сообщалось, что Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно развелись после семи лет судебных разбирательств. У бывших супругов получилось прийти к соглашению и урегулировать спорные вопросы. Актриса сохранит основную опеку над тремя детьми до 18 лет, а Питт сможет видеться с ними. При этом он передаст бывшей 250 миллионов долларов, чтобы быть единственным владельцем винодельни Chateau Miraval в Провансе.

Татьяна Миссуми
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