Новая девушка Брэда Питта раскрыла себя таинственным кулоном на шее

Американская фитнес-тренер Инес де Рамон вышла в свет с кулоном в форме английской буквы B, с которой начинается имя звезды Голливуда Брэда Питта. Об этом сообщает портал Daily Mail, полагая, что так женщина раскрыла свою связь с актёром.

30-летняя пассия Питта всегда пряталась от назойливых папарацци, но в этот раз она дала им возможность сфотографировать себя с кулоном на шее. Информация об отношениях пары появилась в СМИ около года назад. По слухам, Инес уже живёт с Брэдом в его особняке в Лос-Анджелесе. Актёр якобы даже познакомил своих детей с новой возлюбленной.