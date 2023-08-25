Новая девушка Брэда Питта раскрыла себя таинственным кулоном на шее
Тренер по фитнесу Инес де Рамон намекнула, что встречается с Брэдом Питтом
Инес де Рамон, Брэд Питт. Обложка © Getty Images / Alberto E. Rodriguez, © Getty Images / WireImage / Matt Winkelmeyer
Американская фитнес-тренер Инес де Рамон вышла в свет с кулоном в форме английской буквы B, с которой начинается имя звезды Голливуда Брэда Питта. Об этом сообщает портал Daily Mail, полагая, что так женщина раскрыла свою связь с актёром.
30-летняя пассия Питта всегда пряталась от назойливых папарацци, но в этот раз она дала им возможность сфотографировать себя с кулоном на шее. Информация об отношениях пары появилась в СМИ около года назад. По слухам, Инес уже живёт с Брэдом в его особняке в Лос-Анджелесе. Актёр якобы даже познакомил своих детей с новой возлюбленной.
Ранее сообщалось, что Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно развелись после семи лет судебных разбирательств. У бывших супругов получилось прийти к соглашению и урегулировать спорные вопросы. Актриса сохранит основную опеку над тремя детьми до 18 лет, а Питт сможет видеться с ними. При этом он передаст бывшей 250 миллионов долларов, чтобы быть единственным владельцем винодельни Chateau Miraval в Провансе.