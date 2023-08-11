Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно развелись после семи лет судов

Американские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно развелись после семи лет судебных разбирательств. Как пишет журнал In Touch Weekly, их переговоры проходили "мучительно", но в итоге у бывших супругов получилось прийти к соглашению и урегулировать спорные вопросы.

Так, артистка сохранит основную опеку над тремя детьми до 18 лет, а Питт сможет видеться с ними. При этом он передаст бывшей 250 миллионов долларов, чтобы быть единственным владельцем винодельни Chateau Miraval в Провансе.

"Они потратили настолько много денег на судебные баталии, в том числе на борьбу за опеку, что Анджелина могла бы разориться. Поэтому было разумно сократить её потери. Это огромная победа Брэда", — отметил источник издания.

Меж тем ранее американские СМИ сообщали, что развод Анджелины Джоли с Брэдом Питтом растянется ещё на четыре года. У экс-супругов шестеро детей, причём двоим из них сейчас 14 лет.