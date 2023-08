Британский гитарист Берни Марсден умер в возрасте 72 лет

Берни Марсден родился в Букингеме в 1951 году. С юности играл в различных коллективах. В 1972 году получил первую профессиональную работу в рок-группе UFO. В дальнейшем сотрудничал с разными музыкантами. Так, он был участником группы Paice, Ashton & Lord, которую создали Джон Лорд и Иэн Пейс после распада Deep Purple. В 1978 году принял предложение бывшего вокалиста Deep Purple Ковердейла принять участие в создании группы Whitesnake и работал в этом коллективе до 1982 года, много сделав для его творчества. Группа записала 14 студийных альбомов, наиболее известными композициями являются Here I Go Again и Fool For Your Loving. Также музыкант записал два сольных диска — And About Time Too (1979) и Look at Me Now (1981), — работал на телевидении, выступив в ряде телефильмов как автор саундтреков, художественный руководитель и продюсер.