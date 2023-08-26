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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 02:26
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Британский гитарист Берни Марсден умер в возрасте 72 лет

На 73-м году жизни умер британский гитарист, один из основателей рок-группы Whitesnake Берни Марсден. Об этом информирует The Guardian со ссылкой на заявление семьи музыканта.

"Берни сохранил свою любовь к музыке, написанию текстов и записям до самого конца", — отмечается в сообщении.

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Умер канадский певец и гитарист, автор музыки к фильмам Скорсезе Робби Робертсон

Берни Марсден родился в Букингеме в 1951 году. С юности играл в различных коллективах. В 1972 году получил первую профессиональную работу в рок-группе UFO. В дальнейшем сотрудничал с разными музыкантами. Так, он был участником группы Paice, Ashton & Lord, которую создали Джон Лорд и Иэн Пейс после распада Deep Purple. В 1978 году принял предложение бывшего вокалиста Deep Purple Ковердейла о создании группы Whitesnake и работал в этом коллективе до 1982 года, много сделав для его творчества. Группа записала 14 студийных альбомов, наиболее известными композициями являются Here I Go Again и Fool For Your Loving. Также музыкант записал два сольных диска — And About Time Too (1979) и Look at Me Now (1981), — работал на телевидении, выступив в ряде телефильмов как автор саундтреков, художественный руководитель и продюсер.

А ранее стало известно о смерти итальянского певца Тото Кутуньо. Его похороны прошли в Милане под аплодисменты поклонников.

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berniemarsden.com

Лариса Сафронова
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