В Милане под аплодисменты поклонников прошли похороны Тото Кутуньо

В Милане прошли похороны итальянского певца Тото Кутуньо, который скончался на 81-м году жизни. Попрощаться с артистом собралось несколько сотен человек.

У входа в церковь Святых Нерея и Ахиллея, где проходила траурная церемония, музыканты с аккордеоном и гитарой исполнили самую известную песню знаменитого исполнителя — L'italiano, которую подхватили простые люди. Среди тех, кто пришёл проститься с Кутуньо, оказались знаменитые представители итальянской эстрады Пупо и Джанни Моранди. Поклонники Кутуньо встретили гроб с телом певца долгими аплодисментами.