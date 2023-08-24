В Милане под аплодисменты поклонников прошли похороны Тото Кутуньо
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В Милане прошли похороны итальянского певца Тото Кутуньо, который скончался на 81-м году жизни. Попрощаться с артистом собралось несколько сотен человек.
У входа в церковь Святых Нерея и Ахиллея, где проходила траурная церемония, музыканты с аккордеоном и гитарой исполнили самую известную песню знаменитого исполнителя — L'italiano, которую подхватили простые люди. Среди тех, кто пришёл проститься с Кутуньо, оказались знаменитые представители итальянской эстрады Пупо и Джанни Моранди. Поклонники Кутуньо встретили гроб с телом певца долгими аплодисментами.
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Как сообщал Лайф, итальянский певец Тото Кутуньо скончался 22 августа на 81-м году жизни в миланской больнице. В июле известный музыкант отпраздновал юбилей. Менеджер Кутуньо заявил, что на фоне продолжительной болезни певцу в последние месяцы становилось хуже. Народный артист России Лев Лещенко заявил, что Кутуньо был голосом целой эпохи и другом РФ, который знакомил россиян в 1990-х и начале 2000-х с зарубежной эстрадой через своё творчество.