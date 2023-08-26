5 трендов моды СССР, которые раньше были шиком, а теперь считаются издевательством над людьми

Для изучения моды СССР лучше всего подходят фотографии советских очередей возле магазинов: именно там люди были одеты ровно так, как ходили каждый день по улицам. Можно оценить и гардероб, и уровень жизни. Советский Союз — это время своеобразных решений в одежде, которые заставляют нас качать головами и задаваться вопросом: что у наших предков было больше развито — чувство стиля или чувство юмора? Жуть этих пяти предметов советского гардероба сложно переоценить!

1. Рейтузы

Почему все так любили носить рейтузы в СССР? Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин, Алекс Шогин / Анатолий Шляхов

Помните те колючие рейтузы, которые ощущались на ногах как тысяча крошечных иголок, вонзающихся в кожу? Зуд от них был настолько сильным, что казалось, будто как раз он и отвлекал советских людей от холода, а не тёплые свойства шерстяных легинсов. Щетинистые, собиравшиеся складками на коленках рейтузы зимой были просто необходимы каждой женщине, а что позорнее — и школьницам. Брюки запрещены дресс-кодом, на улице — холода. Приходилось прятаться в раздевалке и натягивать на колготки ненавистные рейтузы. В старших классах самые отчаянные девочки запихивали их в мешок со сменкой и надевали дома, в подъезде, чтобы от мамы или бабушки не попало. Эту же процедуру проделывали утром: снимали рейтузы и шли в школу "в нормальном виде". Более того, они передавались по наследству, потому что купить рейтузы было не так уж и просто. Сейчас им на замену пришло невесомое термобельё, которое не стесняет движений и отлично греет, а ещё, что важно, выглядит прилично.

2. Болоньевые штаны

Болоньевые штаны — одна из самых нелепых вещей из гардероба в СССР, которую хочется побыстрее забыть. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

Ох уж этот звук — просто симфония, оповещающая о вашем прибытии за много миль. Штаны и комбинезоны часто были сделаны из материала, который мог соперничать только с пластиковыми пакетами. А между тем болоньевые куртки и штаны были абсолютным писком моды 1970-х. Стать обладателем такой вещи было престижно. В советском журнале "Здоровье" в 1978 году вышла заметка, где рассказывалось о чудо-ткани, из которой шили плащи, куртки, штаны и комбинезоны. Болонья — это капрон, обработанный акрилосодержащим полимерным составом, который придаёт ткани водоотталкивающие свойства, но одновременно делает её и воздухонепроницаемой, что снижает гигиенические свойства одежды. Надевая такие вещи, люди ощущали себя как в парнике. А ещё они были настолько тонкими, что, даже несмотря на свои водоотталкивающие свойства, практически не спасали от дождя… И ради чего все эти муки?

3. Шапка с резинкой

Какие вещи из СССР никто в здравом уме не наденет сегодня. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Шапка, от которой чесались и лоб, и шея, фиксировалась с помощью белой бельевой резинки. Изначально она была снабжена нормальными завязками, но они постоянно развязывались. "Зато тепло", — довольно резюмировала мама. А мы нещадно завидовали обладательницам белых шапочек из козьего пуха, почти как у Снегурочки. Но шапку с резинкой носили не только дети, некоторые взрослые тоже прибегали к такому способу закрепить головной убор.

4. Деловой костюм

В качестве делового костюма советские женщины вынуждены были носить бесформенные и тусклые "мешки одежды". Фото © ТАСС / Альберт Тавакалов, Валерий Христофоров

Женские деловые костюмы тех времён — ещё один ужасный предмет одежды, который советские женщины были вынуждены носить. Даже в СССР такие костюмы высмеивались в фильмах, например в культовом "Служебном романе", где подобные "мешки" носила героиня до смены своего стиля. И если смотреть кино весело, то носить такое женщинам было очень грустно. Это просто какая-то непревзойдённая серость и унылость бытия. Особенно если учитывать зарубежные аналоги деловых костюмов Chanel, которые имеют популярность и по сей день.

5. Нижнее бельё

Фото © "Москва слезам не верит", режиссёр — Владимир Меньшов, сценарист — Валентин Черных / Kinopoisk.ru