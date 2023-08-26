5 трендов моды СССР, которые раньше были шиком, а теперь считаются издевательством над людьми
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У советского периода были свои "модные" тенденции. Вспомним несколько ненавистных вещей, при всплывающем образе которых до сих пор дёргается глаз.
Для изучения моды СССР лучше всего подходят фотографии советских очередей возле магазинов: именно там люди были одеты ровно так, как ходили каждый день по улицам. Можно оценить и гардероб, и уровень жизни. Советский Союз — это время своеобразных решений в одежде, которые заставляют нас качать головами и задаваться вопросом: что у наших предков было больше развито — чувство стиля или чувство юмора? Жуть этих пяти предметов советского гардероба сложно переоценить!
1. Рейтузы
Почему все так любили носить рейтузы в СССР? Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин, Алекс Шогин / Анатолий Шляхов
Помните те колючие рейтузы, которые ощущались на ногах как тысяча крошечных иголок, вонзающихся в кожу? Зуд от них был настолько сильным, что казалось, будто как раз он и отвлекал советских людей от холода, а не тёплые свойства шерстяных легинсов. Щетинистые, собиравшиеся складками на коленках рейтузы зимой были просто необходимы каждой женщине, а что позорнее — и школьницам. Брюки запрещены дресс-кодом, на улице — холода. Приходилось прятаться в раздевалке и натягивать на колготки ненавистные рейтузы. В старших классах самые отчаянные девочки запихивали их в мешок со сменкой и надевали дома, в подъезде, чтобы от мамы или бабушки не попало. Эту же процедуру проделывали утром: снимали рейтузы и шли в школу "в нормальном виде". Более того, они передавались по наследству, потому что купить рейтузы было не так уж и просто. Сейчас им на замену пришло невесомое термобельё, которое не стесняет движений и отлично греет, а ещё, что важно, выглядит прилично.
2. Болоньевые штаны
Болоньевые штаны — одна из самых нелепых вещей из гардероба в СССР, которую хочется побыстрее забыть. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин
Ох уж этот звук — просто симфония, оповещающая о вашем прибытии за много миль. Штаны и комбинезоны часто были сделаны из материала, который мог соперничать только с пластиковыми пакетами. А между тем болоньевые куртки и штаны были абсолютным писком моды 1970-х. Стать обладателем такой вещи было престижно. В советском журнале "Здоровье" в 1978 году вышла заметка, где рассказывалось о чудо-ткани, из которой шили плащи, куртки, штаны и комбинезоны. Болонья — это капрон, обработанный акрилосодержащим полимерным составом, который придаёт ткани водоотталкивающие свойства, но одновременно делает её и воздухонепроницаемой, что снижает гигиенические свойства одежды. Надевая такие вещи, люди ощущали себя как в парнике. А ещё они были настолько тонкими, что, даже несмотря на свои водоотталкивающие свойства, практически не спасали от дождя… И ради чего все эти муки?
3. Шапка с резинкой
Какие вещи из СССР никто в здравом уме не наденет сегодня. Фото © ТАСС / Сергей Метелица
Шапка, от которой чесались и лоб, и шея, фиксировалась с помощью белой бельевой резинки. Изначально она была снабжена нормальными завязками, но они постоянно развязывались. "Зато тепло", — довольно резюмировала мама. А мы нещадно завидовали обладательницам белых шапочек из козьего пуха, почти как у Снегурочки. Но шапку с резинкой носили не только дети, некоторые взрослые тоже прибегали к такому способу закрепить головной убор.
4. Деловой костюм
В качестве делового костюма советские женщины вынуждены были носить бесформенные и тусклые "мешки одежды". Фото © ТАСС / Альберт Тавакалов, Валерий Христофоров
Женские деловые костюмы тех времён — ещё один ужасный предмет одежды, который советские женщины были вынуждены носить. Даже в СССР такие костюмы высмеивались в фильмах, например в культовом "Служебном романе", где подобные "мешки" носила героиня до смены своего стиля. И если смотреть кино весело, то носить такое женщинам было очень грустно. Это просто какая-то непревзойдённая серость и унылость бытия. Особенно если учитывать зарубежные аналоги деловых костюмов Chanel, которые имеют популярность и по сей день.
5. Нижнее бельё
Фото © "Москва слезам не верит", режиссёр — Владимир Меньшов, сценарист — Валентин Черных / Kinopoisk.ru
Лёгкая промышленность в СССР работала отлично и "радовала" неудобными бюстгальтерами и огромными панталонами. Женское нижнее бельё было ужасным и шокировало иностранцев. Фабрики выпускали по три размера лифов и трусов с начёсом и без. Если грудь была больше или меньше, приходилось шить на заказ или ходить топлес. Дамы даже не знали, насколько красивыми могут быть кружевные трусики и топы различных моделей. Тонкие капроновые чулки в Союзе были предметом роскоши, доступной жёнам партийных функционеров и дипломатов. Со временем размерный ряд бюстгальтеров, конечно, стал немного шире: поначалу — на три размера, а затем — на целых шесть. Неизменным оставалось одно — его внешний вид. О моделях белья, популярных за границей, — "анжелик", "бардоток" или "пуля-бра" — советские дамы только мечтали. Отечественный бюстгальтер не подчёркивал грудь, а только ухудшал её вид. Но выбора не оставалось: выйти без нижнего белья из дома считалось вульгарным поступком, на который не решалась ни одна женщина.
ТАСС / Александр Чумичев