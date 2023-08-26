Россиянам рассказали о схеме возврата денег за обучение детей в вузе
Юрист Гатин: Россияне могут вернуть часть средств за обучение детей в вузе
В России можно вернуть часть средств за обучение детей в университете в рамках налогового вычета. О том, что для этого потребуется, рассказал управляющий партнёр юридической компании "Закон и налоги" Алексей Гатин.
Эксперт отметил, что воспользоваться этим можно лишь при условии, что ребёнок учится очно. При этом за год получится вернуть не более 6,5 тысячи рублей.
"Получить можно в налоговой путём подачи декларации 3-НДФЛ либо у работодателя, предварительно получив в налоговой уведомление на получение вычета", — пояснил юрист в беседе с URA.ru.
Для подтверждения факта обучения нужны копия договора на него, копии лицензий образовательной организации, если её реквизиты не указаны в договоре, копии платёжных документов на оплату обучения и копия свидетельства о рождении.
Ранее в Госдуме предложили разрешить многодетным семьям повторно пользоваться налоговым вычетом за жильё. Соответствующее обращение в Минтруд направил депутат Евгений Фёдоров.
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