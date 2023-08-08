Регион

Уведомления отключены

8 августа, 06:51

В России хотят разрешить семьям с детьми использовать налоговый вычет несколько раз

Депутат Фёдоров предложил разрешить многодетным пользоваться налоговым вычетом повторно

В России предложили разрешить многодетным семьям повторно пользоваться налоговым вычетом за жильё. С такой инициативой в Минтруд обратился депутат Госдумы Евгений Фёдоров, сообщает RT.

Согласно налоговому законодательству, каждый работающий россиянин может один раз в жизни получить налоговый вычет на приобретённое жилье, вернув 13% (не более чем с 2 млн рублей), в том числе с суммы процентов по ипотеке (не более чем с 3 млн рублей). Однако на сегодняшний день нет никаких исключений для льготников, хотя можно ввести дополнительные меры для многодетных семей, считает парламентарий. По его словам, семьям с тремя и более детьми рано или поздно может потребоваться приобретение более просторного жилья.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части наделения граждан, на иждивении у которых находятся три и более ребёнка (в том числе усыновлённых и под опекой), правом воспользоваться налоговым вычетом при приобретении недвижимости двукратно", — отмечается в тексте письма.

Опрос показал разницу в отношении российских мужчин и женщин к многодетным семьям

Опрос показал разницу в отношении российских мужчин и женщин к многодетным семьям

А ранее в Госдуме предложили признать многодетными российские семьи с двумя детьми. Как отметил вице-спикер нижней палаты парламента от "Новых людей" Владислав Даванков, изменения позволят расширить меры поддержки многодетных семей и будут способствовать популяризации идеи многодетности среди россиян.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
  • Новости
  • Личные финансы
  • Недвижимость
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров