В России хотят разрешить семьям с детьми использовать налоговый вычет несколько раз
Депутат Фёдоров предложил разрешить многодетным пользоваться налоговым вычетом повторно
В России предложили разрешить многодетным семьям повторно пользоваться налоговым вычетом за жильё. С такой инициативой в Минтруд обратился депутат Госдумы Евгений Фёдоров, сообщает RT.
Согласно налоговому законодательству, каждый работающий россиянин может один раз в жизни получить налоговый вычет на приобретённое жилье, вернув 13% (не более чем с 2 млн рублей), в том числе с суммы процентов по ипотеке (не более чем с 3 млн рублей). Однако на сегодняшний день нет никаких исключений для льготников, хотя можно ввести дополнительные меры для многодетных семей, считает парламентарий. По его словам, семьям с тремя и более детьми рано или поздно может потребоваться приобретение более просторного жилья.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части наделения граждан, на иждивении у которых находятся три и более ребёнка (в том числе усыновлённых и под опекой), правом воспользоваться налоговым вычетом при приобретении недвижимости двукратно", — отмечается в тексте письма.
А ранее в Госдуме предложили признать многодетными российские семьи с двумя детьми. Как отметил вице-спикер нижней палаты парламента от "Новых людей" Владислав Даванков, изменения позволят расширить меры поддержки многодетных семей и будут способствовать популяризации идеи многодетности среди россиян.
Freepik