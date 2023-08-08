В России хотят разрешить семьям с детьми использовать налоговый вычет несколько раз

Согласно налоговому законодательству, каждый работающий россиянин может один раз в жизни получить налоговый вычет на приобретённое жилье, вернув 13% (не более чем с 2 млн рублей), в том числе с суммы процентов по ипотеке (не более чем с 3 млн рублей). Однако на сегодняшний день нет никаких исключений для льготников, хотя можно ввести дополнительные меры для многодетных семей, считает парламентарий. По его словам, семьям с тремя и более детьми рано или поздно может потребоваться приобретение более просторного жилья.