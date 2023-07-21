Опрос показал разницу в отношении российских мужчин и женщин к многодетным семьям
НАФИ: 80% россиян считают, что дети наделяют жизнь человека смыслом
80% россиян считают, что дети наделяют жизнь человека смыслом и помогают оставить наследие, а более половины опрошенных (63%) назвали большую семью главной ценностью в жизни. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования АНО "Национальные приоритеты" и аналитический центр НАФИ в рамках нацпроекта "Демография".
Большинство россиян (74%) считают, что благодаря детям появляются семейные традиции, а каждая российская семья — часть великой истории страны (71%). Чаще всего так отвечали респонденты старше 35 лет.
Согласно результатам опроса, российское общество в целом положительно относится к многодетным семьям, однако мнение молодёжи заметно отличается: как правило, люди младше 24 лет чаще других воспринимают многодетных сограждан как "замкнутых только на детях, несчастных и злых".
Сами многодетные реже остальных считают себя уставшими (21% против 44%) и чаще называют себя счастливыми (53% против 40%). Примечательно, что мужчины чаще женщин считают, что многодетные семьи счастливее остальных (45% против 39%).
Ранее политолог Виктория Карпова отметила, что традиционная семья в России переживает ренессанс — семья и дети являются главным фактором счастья для россиян. Также людям важна преемственность поколений, ответственность за близких, забота и поддержка.
Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев