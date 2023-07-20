Опрос показал, в каких отношениях россияне со своими соседями

Среди россиян довольно высок процент тех, кто общается и дружит с соседями, — 46%. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра "Ромир", которые есть в распоряжении "Газеты.ru".

Наиболее дружелюбными оказались россияне старше 60 лет — 64%. В возрасте 45–59 лет общаются с жильцами 44%, а от 35 до 44 лет — 35%. Опрос также показал, что женщины оказались более общительными, чем мужчины, — 49% против 43%.

В числе тех, кто здоровается, но не общается с соседями, 28% респондентов. Есть и те, кто не знает людей, проживающих по соседству, — таких 17%. Несмотря на это, они всё равно здороваются с ними.

Большая часть граждан, которые дружат с соседями, живёт в Южном, Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах — по 50%. Примечательно, что в Северо-Западном федеральном округе не оказалось тех, кто игнорирует жильцов.