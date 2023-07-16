В Госдуме рассказали, как засудить соседа-пасечника, чьи пчёлы постоянно вас жалят

Владельца дачной пасеки, чьи пчёлы покусали соседей, можно засудить. Об этом рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, данный вопрос регулирует статья 304 Гражданского кодекса.

"Согласно документу, собственнику предоставляется защита от действий владельца соседнего земельного участка, поэтому суд вправе запретить ответчику совершать определённые действия. Помимо этого, суд может обязать соседа устранить последствия нарушения прав истца, то есть убрать пасеку, если пчёлы нанесли увечья", — рассказал парламентарий РИА "Новости".

Чаплин отметил, что закон не запрещает создавать дачные пасеки, однако нельзя продавать свой мёд соседям по СНТ. Также ограничить деятельность дачных пчеловодов можно решением собрания членов товарищества, однако неисполнение грозит лишь исключением из него, но не штрафом.

Помимо этого, Чаплин советует придерживаться ряда правил, чтобы не "получить штраф или конфликт с соседями": оформить пасеку в районной ветеринарной станции, получить санитарный паспорт и разместить улья на расстоянии не менее трёх метров от соседних участков, а также на расстоянии 100 метров от учреждений и центральных дорог.

"Акцентирую, что на дачах и в населённых пунктах размещать улья разрешается только с миролюбивыми породами пчёл и исключительно для собственных нужд… Помимо этого, по ветеринарным правилам, в населённых пунктах на каждых 100 квадратных метрах участка может размещаться не более двух ульев", — заключил депутат.