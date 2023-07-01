Врач дал советы о том, как правильно оказать помощь при укусе насекомых

При укусе пчелы, осы, шмеля или шершня нельзя пытаться выдавить яд. Жало нужно быстро вытащить и обработать повреждённый участок кожи. Эти и другие советы первой помощи при укусе насекомых в беседе с Лайфом дала врач-терапевт клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Екатерина Михеева.

Такие укусы опасны не только для людей со склонностью к аллергическим реакциям, но и для относительно здорового человека без хронических заболеваний. Дело в том, что в этом случае иммунная система вырабатывает вещества, запускающие мощную аллергическую реакцию, в результате которой могут развиться весьма серьёзные последствия.

"Никто не застрахован от дальнейшего системного распространения ответной реакции организма в виде лихорадки, тошноты, тахикардии (учащённого сердцебиения), затруднения дыхания по типу астматического статуса или отёка Квинке, резкого падения артериального давления и развития анафилактического шока", — отметила эксперт.

При укусе пчёл, ос и других подобных насекомых нельзя выдавливать яд из места укуса. Нужно быстро извлечь жало насекомого и обработать это место раствором перекиси водорода или медицинским спиртом. Также следует приложить компресс со льдом.