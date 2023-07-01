Врач дал советы о том, как правильно оказать помощь при укусе насекомых
Терапевт Михеева: При укусе пчелы или осы нужно извлечь жало и обработать кожу
При укусе пчелы, осы, шмеля или шершня нельзя пытаться выдавить яд. Жало нужно быстро вытащить и обработать повреждённый участок кожи. Эти и другие советы первой помощи при укусе насекомых в беседе с Лайфом дала врач-терапевт клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Екатерина Михеева.
Такие укусы опасны не только для людей со склонностью к аллергическим реакциям, но и для относительно здорового человека без хронических заболеваний. Дело в том, что в этом случае иммунная система вырабатывает вещества, запускающие мощную аллергическую реакцию, в результате которой могут развиться весьма серьёзные последствия.
"Никто не застрахован от дальнейшего системного распространения ответной реакции организма в виде лихорадки, тошноты, тахикардии (учащённого сердцебиения), затруднения дыхания по типу астматического статуса или отёка Квинке, резкого падения артериального давления и развития анафилактического шока", — отметила эксперт.
При укусе пчёл, ос и других подобных насекомых нельзя выдавливать яд из места укуса. Нужно быстро извлечь жало насекомого и обработать это место раствором перекиси водорода или медицинским спиртом. Также следует приложить компресс со льдом.
Необходимо принять антигистаминное средство, место укуса допустимо смазать "Фенистил гелем" или "Псило-бальзамом". После укуса нужно пить много воды, а если проявятся симптомы, описанные выше, — срочно вызвать скорую помощь.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии рой пчёл напал на детей. Всего двух мальчиков покусали более 450 насекомых. Один из пострадавших рассказал: после укусов он был в таком состоянии, что уже думал о смерти.
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