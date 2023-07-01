Регион

Уведомления отключены

1 июля, 14:47

Врач дал советы о том, как правильно оказать помощь при укусе насекомых

Терапевт Михеева: При укусе пчелы или осы нужно извлечь жало и обработать кожу

При укусе пчелы, осы, шмеля или шершня нельзя пытаться выдавить яд. Жало нужно быстро вытащить и обработать повреждённый участок кожи. Эти и другие советы первой помощи при укусе насекомых в беседе с Лайфом дала врач-терапевт клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Екатерина Михеева.

Такие укусы опасны не только для людей со склонностью к аллергическим реакциям, но и для относительно здорового человека без хронических заболеваний. Дело в том, что в этом случае иммунная система вырабатывает вещества, запускающие мощную аллергическую реакцию, в результате которой могут развиться весьма серьёзные последствия.

"Никто не застрахован от дальнейшего системного распространения ответной реакции организма в виде лихорадки, тошноты, тахикардии (учащённого сердцебиения), затруднения дыхания по типу астматического статуса или отёка Квинке, резкого падения артериального давления и развития анафилактического шока", — отметила эксперт.

При укусе пчёл, ос и других подобных насекомых нельзя выдавливать яд из места укуса. Нужно быстро извлечь жало насекомого и обработать это место раствором перекиси водорода или медицинским спиртом. Также следует приложить компресс со льдом.

Врач объяснила, как избежать анафилактического шока от укуса насекомого

Врач объяснила, как избежать анафилактического шока от укуса насекомого

Необходимо принять антигистаминное средство, место укуса допустимо смазать "Фенистил гелем" или "Псило-бальзамом". После укуса нужно пить много воды, а если проявятся симптомы, описанные выше, — срочно вызвать скорую помощь.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии рой пчёл напал на детей. Всего двух мальчиков покусали более 450 насекомых. Один из пострадавших рассказал: после укусов он был в таком состоянии, что уже думал о смерти.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров