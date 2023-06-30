"Думал, что я умру": Искусанный роем пчёл мальчик рассказал, как всё произошло

Искусанный десятками пчёл мальчик Рамазан из Башкирии рассказал, как насекомые напали на него и его младшего брата. По словам ребёнка, они отправились за дровами и сначала не заметили угрозы.

Пострадавшие от нападения дети в Башкирии рассказали подробности о случившемся. Видео © LIFE

"Когда мы пришли туда, мы услышали звук, а потом я сильно запаниковал. За мной сначала полетела одна пчела, потом две, три, и так целый рой. Я очень сильно испугался, сейчас со мной всё хорошо. Со мной ещё был вместе брат, мы вместе туда пришли", — поделился мальчик в беседе с Лайфом.





Рамазан рассказал, что после нападения пчёл он лежал на земле и не чувствовал собственного тела. Ребёнок начал думать, что он умирает. В это время его брат побежал звать взрослых на помощь. Через некоторое время за ребёнком приехал отец, а позже детей отвезли в больницу Стерлитамака на скорой.

Мальчик уточнил, что они провели там четыре дня, сейчас они уже дома и чувствуют себя хорошо. Рамазан добавил, что сам "держит себя в форме". Мама детей Зульфия рассказала, что её потрясло то, что случилось с сыновьями. Она поблагодарила врача и медсестёр за помощь.

Мама искусанных пчёлами детей в Башкирии поблагодарила врачей за помощь сыновьям. Видео © LIFE

"С детьми сейчас всё хорошо, они дома, радостные. Я рада, что они дома. Больше никуда, наверное, не отпущу от себя. Очень волнуюсь, потому что этот случай нас потряс. Сами хозяева пчёл приходили, узнавали, как дела у детей. Гостинцы даже принесли", — сказала женщина.