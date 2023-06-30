"Думал, что я умру": Искусанный роем пчёл мальчик рассказал, как всё произошло
Искусанный роем пчёл мальчик из Башкирии рассказал, что в лесу думал о смерти
Искусанный десятками пчёл мальчик Рамазан из Башкирии рассказал, как насекомые напали на него и его младшего брата. По словам ребёнка, они отправились за дровами и сначала не заметили угрозы.
Пострадавшие от нападения дети в Башкирии рассказали подробности о случившемся. Видео © LIFE
"Когда мы пришли туда, мы услышали звук, а потом я сильно запаниковал. За мной сначала полетела одна пчела, потом две, три, и так целый рой. Я очень сильно испугался, сейчас со мной всё хорошо. Со мной ещё был вместе брат, мы вместе туда пришли", — поделился мальчик в беседе с Лайфом.
Рамазан рассказал, что после нападения пчёл он лежал на земле и не чувствовал собственного тела. Ребёнок начал думать, что он умирает. В это время его брат побежал звать взрослых на помощь. Через некоторое время за ребёнком приехал отец, а позже детей отвезли в больницу Стерлитамака на скорой.
Мальчик уточнил, что они провели там четыре дня, сейчас они уже дома и чувствуют себя хорошо. Рамазан добавил, что сам "держит себя в форме". Мама детей Зульфия рассказала, что её потрясло то, что случилось с сыновьями. Она поблагодарила врача и медсестёр за помощь.
Мама искусанных пчёлами детей в Башкирии поблагодарила врачей за помощь сыновьям. Видео © LIFE
"С детьми сейчас всё хорошо, они дома, радостные. Я рада, что они дома. Больше никуда, наверное, не отпущу от себя. Очень волнуюсь, потому что этот случай нас потряс. Сами хозяева пчёл приходили, узнавали, как дела у детей. Гостинцы даже принесли", — сказала женщина.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии двое детей пострадали из-за разъярённых пчёл. Насекомые напали на двух братьев в лесу. Всего врачи удалили около 465 жал из рук, ног, лица, ушей и головы мальчиков. Доктор медицинских наук Александр Максимов считает, что дети выжили благодаря счастливому случаю, ведь даже один укус пчелы порой может привести к гибели.
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