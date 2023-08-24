6 мифов об образовании в СССР, в которые люди до сих пор с радостью верят

Любой разговор о советском образовании рано или поздно доходит до точки невозврата со слабыми аргументами, но ужасающей волной ностальгических чувств. Вроде: а вот в наше время учителя являлись нобелевскими лауреатами, а коридоры школы были настолько чистыми, что ослепили нам глаза и мы больше не можем смотреть на мир объективно. Обычно рассказ на этом не обрывается, а обрастает подробностями: преподаватели были строже и умнее, оценка знаний — точнее, каша в столовой — гуще, а выпускник советской школы был на голову смышлёнее сегодняшнего. Какие ещё мифы о "лучшем образовании в СССР" мы знаем?

Миф № 1. Школа СССР была лучшей в мире

Говорят, якобы советская школьная программа была заимствована в Российской империи, в её лучших учебных заведениях. Например, в Царскосельском лицее. В этом утверждении есть доля правды. В большинстве случаев после революции преподавать продолжали учителя, получившие образование в царской России. Сохранились подходы и методики, по которым велось обучение. Конечно, где-то до середины 1920-х годов, может, так и было, ведь страна всё ещё жила отголосками Октябрьского переворота и Гражданской войны. Но с 1930-х годов система образования была преобразована: например, из школ и вузов полностью убрали те предметы, которые хоть как-то стимулировали учеников мыслить самостоятельно: античная философия, настоящая всемирная история, логика, политические и юридические науки. Так что сказки о лучшем образовании должны быть забыты.

Миф № 2. Зарплата у советских учителей была хорошей

Распространённый миф о том, что зарплата у учителей была выше, чем сейчас, — не более чем обычное заблуждение и идеализация. Фото © ТАСС / А. Трушников

Как правило, споры о размере и адекватности заработной платы выявляют наиболее яркие противоречия. Существует несколько способов оценить, насколько справедливо оплачивался труд учителей. Например, сравнение зарплаты преподавателей со средним уровнем доходов в стране показывает, что на протяжении большей части советского периода она была в среднем на 15% ниже. Если же сравнить доходы школьных учителей и доцентов вузов, то результаты оказываются просто неприличными. Первые ценились ниже примерно в девять раз. Труднее всего приходилось преподавателям, работающим в сельских школах. Долгое время они вообще не получали государственные выплаты. Их зарплата полностью зависела от доходов колхозов и совхозов. Так что это тоже легенда!

Миф № 3. Образование в СССР было бесплатным

Этот миф имеет ровно те же корни, что и россказни о "бесплатных" советских квартирах. В стране не было ровным счётом ничего бесплатного. Во-первых, у государства не имелось собственных денег, были только средства граждан, которые те заработали для этой страны, — они принесли их в бюджет в виде налогов. А во-вторых, почему-то многие забыли период с 1940 по 1956 год, когда учёба в старших классах стоила 200 рублей в год. Не поэтому ли в те времена так мало было выпускников-десятиклассников? Не любят вспоминать и сборы денег на нужды школы, которые были популярны в 80-х годах.

Миф № 4. Советская школа была добрее

До сих пор думаете, что советская школа была добрее, чем современная? А если покопаться в чертогах разума и вспомнить избиение указками? Фото © ТАСС / Валерий Бушухин

Очень интересно, как мозг вытесняет плохие моменты, связанные с нашим детством. Ностальгия настолько овладела умами родителей и бабушек, что они позабыли много жестокого о школах в СССР. Например, в те времена было нормально задержать ребёнка после уроков на два часа и заставить делать работу над ошибками. При этом телефонов не было, а родители гадали, куда пропало их чадо. А если вспомнить, как условный учитель математики мог ударить школьника указкой по спине? Это уже мы не говорим о том, что завуч отправлял домой в –20, когда ученик пришёл без сменки! Многое забывается. В советских школах всё было не так сладко, как об этом любят рассказывать. Вспомните, как девочек заставляли смывать тушь на глазах у всех. А как разбрасывали вещи учеников в коридоре… Некоторые учителя позволяли себе оскорблять подопечных. А у детей тогда, к сожалению, была установка: взрослый всегда прав. Современные дети если с таким отношением к себе встретятся, то они смогут ответить, поскольку личные границы выстроены более адекватно. В СССР ответить педагогу, что с тобой так обращаться нельзя, — было смерти подобным мероприятием.

Миф № 5. Советские учителя были заинтересованы в успеваемости учеников

Распространённое мнение о повышенном равнодушии к успеваемости своих учеников часто подкрепляется не только незнанием контекста, но и яркими образами из кино. Например, в фильме "Большая перемена" за посещаемость и успеваемость своего 9-го "А" борется герой Михаила Кононова Нестор Петрович. В фильме мотивация конкретного молодого преподавателя хорошо проговорена, но при этом создаётся впечатление, что точно так же поступает и любой другой советский учитель. Конечно, хочется надеяться, что и раньше, и сегодня школьники встречаются с неравнодушными людьми, но несложно проследить, что такое убеждение — влияние непростого периода в истории. Советские учителя действительно должны были ходить по домам, лишь бы их ученики не отставали. Плюс ко всему в школах СССР, как на любом предприятии тех времён, объявлялось социалистическое соревнование по повышению успеваемости. Ради победы в таком конкурсе оценки беспощадно завышались, и уровень знаний не соответствовал результатам, значившимся в табелях. Когда время соцсоревнований прошло, закончился и учительский энтузиазм в отношении оценок учеников.

Миф № 6. Выпускники советских школ были умнее

Миф о том, что выпускники советских школ были умнее нынешних ребят, — не более чем приукрашенная легенда времён СССР. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС