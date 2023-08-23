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Опубликовано 23 августа 2023, 11:22
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Советское детство глазами ребёнка: Нейросеть воссоздала типичное утро из 90-х в стиле мультфильма

Смотря на кадры из этого шедевра, вас точно окатит волной тёплой ностальгии. Вот мультики по телевизору, вот спасительный ларёк. И даже можно укусить свежий батон за горбушку.

Многие из нас, став взрослыми, начинают смотреть иначе на своё прошлое. Детство вдруг предстаёт прекрасной порой, в которую так и хочется вернуться назад. Оно и понятно почему!

Скрин из видео © YouTube / AI FILMMAKER

Скрин из видео © YouTube / AI FILMMAKER

Никаких тебе забот и работы, только прогулки с друзьями, мультики по старенькому телевизору и бескрайняя фантазия, из-за которой каждая вылазка на улицу до ближайшего ларька становится целым приключением.

Скрин из видео © YouTube / AI FILMMAKER

Скрин из видео © YouTube / AI FILMMAKER

Сегодня, когда нейросети способны уже на многое, программировать искусственный интеллект всё проще. Недавно на Youtube-канале одного из ИИ-энтузиастов под названием AI Filmaker появился настоящий шедевр.

Скрин из видео © YouTube / AI FILMMAKER

Скрин из видео © YouTube / AI FILMMAKER

С помощью нейросети Midjourney и художника Сергея Козлова появился первый аниме-мультфильм про советское детство из 90-х.

Скрин из видео © YouTube / AI FILMMAKER

Скрин из видео © YouTube / AI FILMMAKER

На кадрах до боли знакомо всё: ковёр на стене, панельки во дворе, соседи, возящиеся со своими запорожцами в гаражах около дома, пейзажи из общественного транспорта.

Скрин из видео © YouTube / AI FILMMAKER

Скрин из видео © YouTube / AI FILMMAKER

Нейросеть Midjourney сгенерировала и показала сюжет утра из 90-х, в котором когда-то каждый из нас был главным героем.

Скрин из видео © YouTube / AI FILMMAKER

Скрин из видео © YouTube / AI FILMMAKER

Предлагаем окунуться с головой в тёплую ностальгию по юности или детству и посмотреть, как бы выглядел мультфильм о российском утре поры 90-х, если бы его нарисовал знаменитый японский режиссёр и художник Хаяо Миядзаки.

Предлагаем окунуться с головой в тёплую ностальгию по юности или детству и посмотреть, как бы выглядел мультфильм о российском утре поры 90-х. Видео © YouTube / AI FILMMAKER

В прошлый раз LIFE рассказывал, как нейросеть Midjourney представила свою версию персонажей из русских народных сказок. Кощей – чёрный маг, Царь Мороз и лягушачья грудь, чем ещё нас удивил искусственный интеллект?

Нейросеть показала, как выглядели бы герои фильмов Marvel, если бы их снимали в СССР
Нейросеть показала, как выглядели бы герои фильмов Marvel, если бы их снимали в СССР
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YouTube / AI FILMMAKER

Елизавета Терешкова
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