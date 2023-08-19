Нейросеть нарисовала героев русских сказок, и от этих образов захватывает дух
Кощей – чёрный маг, Царь Мороз и лягушачья грудь — так выглядят персонажи русских сказок, сгенерированные ИИ-энтузиастами. Как нейросеть Midjourney видит русский фольклор?
Держитесь за свои кокошники, потому что мир русского фольклора только что получил футуристический поворот! Благодаря магии нейросети Midjourney персонажи наших любимых сказок претерпели некоторые изменения — завораживающее зрелище.
1. Как выглядит Баба-яга, нарисованная нейросетью
Кто такая Баба-яга? Это персонаж славянской мифологии и фольклора, она часто нагло появлялась в волшебных сказках, пугая славянских детишек. Старуха-чародейка явно наделена магической силой. Она умеет колдовать и летать в ступе, живёт в лесу, в избушке на курьих ножках, окружённой забором из человеческих костей с черепами. Эта страшная дама заманивает к себе добрых молодцев и маленьких детей, а потом зажаривает их в печи. Изображают Бабу-ягу обычно ближе всего к образу ведьмы. Так как чаще всего Баба-яга — отрицательный персонаж, выглядит она устрашающе: злобная старушонка с длинным носом, лохматой головой, если повезёт — в платке. Нейросеть Midjourney, в принципе, видит Бабу-ягу похожим образом. Кривоносая лесная ведьма с ужасно старым лицом, она смотрит на нас сквозь экран. Только Баба-яга 2.0 обменяла свою метлу на палочку с черепом. Будьте осторожны, старуха вот-вот произнесёт заклинание, чтобы предсказать ваш пароль от Wi-Fi.
2. Кощей Бессмертный по версии искусственного интеллекта
Это персонаж восточнославянской мифологии и фольклора. Изначально — второе лицо Аида. В фольклоре — злой чародей и некромант, смерть которого "спрятана" в нескольких вложенных друг в друга волшебных животных и предметах. Царь, колдун, иногда — всадник на волшебном говорящем коне. Неоднократно выступает в роли похитителя невесты главного героя. Часто изображается в виде худого высокого старика, у А.С. Пушкина представляется также скаредным и скупым. У нейросети своя версия, как должен выглядеть Кощей. Во-первых, это явно либо муж, либо родственник Бабы-яги. Он как будто просто мужское воплощение ведьмы. Выглядит, правда, чуть приятнее. Седоволосый старец похож на чёрного мага – победителя очередного сезона "Битвы экстрасенсов". Бойтесь посоха с черепом, Кощей замыслил что-то неладное.
3. Дед Мороз от Midjourney
Дедушка Мороз — главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года. Изображается как старик в голубой, синей, красной или белой шубе с длинной белой бородой и посохом в руке, обутый в валенки. Ездит на тройке лошадей. Часто приходит в сопровождении внучки Снегурочки. Иногда с дедом бегают различные лесные звери. Образ персонажа по представлению нейросети Midjourney не сильно близок к оригиналу. Дед Мороз больше смахивает на русского князя перед казнью. Угрюмый, по-царски разодетый дедулька с какими-то ужасающими цепями на шубе. Надеемся, мех на одежде сделан не из Зайки-побегайки…
4. Как по версии нейросети выглядит русская Снегурочка
А вот и родственница царя Мороза! Снегурочка — русский сказочный и новогодний персонаж, внучка Деда Мороза, его постоянная спутница и помощница. На праздниках выступает как посредник между детьми и сказочным старцем — переводит бумерский на зумерский. Иногда изображается в образе маленькой девочки, иногда — девушки. У Midjourney извращённое видение внучки. По версии нейросети у Снегурочки скорее образ Снежной Королевы. Ледяная красота сияет голографическим светом. Не волнуйтесь: девчонка не растает — она модернизирована до морозостойкого ПО. Девушка с ужасно холодным и даже надменным лицом совершенно точно испугает детишек. Лук, по крайней мере, без цепей, но тоже больше похож на царский. Непослушные дети, будьте осторожны: у неё явно есть алгоритмы для проверки списка хулиганов!
5. Иван Царевич, нарисованный искусственным интеллектом
Ванёк уже не тот. Иван Царевич — мифологизированный образ главного героя русских народных сказок. Его деяния — образец достижения наивысшего успеха. По повелению или по собственному долгу призван выполнять некую опасную и сложную задачу, связанную с риском и героизмом, и при этом он проходит через такие испытания, которые и делают его достойным статуса царевича. Иван выступает в сказках в двух разных образах: положительный персонаж, борющийся со злом, помогающий обиженным или слабым, и отрицательный персонаж, который обычно противопоставляется персонажу простого происхождения, например Ивану –рыбацкому сыну. В этом случае Иван Царевич зол, коварен и различными способами пытается погубить положительных героев и отнять у них заслуженную награду. Судя по всему, нейросеть видит Ивана исключительно в образе злодея. Царевич здорового человека выглядит вполне доброжелательно, а вот современный царь по версии Midjourney — страшный сон в кровавой мантии.
6. Василиса Прекрасная от Midjourney
Кто она, Василиса Прекрасная? Это героиня русских сказок, дарящая свою любовь главному герою, который побеждает Змея или Кощея. Её главными чертами являются верность, заботливость и решительность. В большинстве историй героиня — дочь морского царя, наделённая мудростью и способностью превращения. В девичьем образе выражен эстетический и нравственный идеал женщины в русской народной сказке. Нейросеть Midjourney нарисовала Василису красивой девушкой — более того, её можно действительно назвать прекрасной. Хромает снова улыбка — кто-нибудь, покажите искусственному интеллекту, что сказочные герои умеют улыбаться! В остальном образ довольно схож с Василисой Прекрасной, какой мы её знаем.
7. Как по версии Midjourney выглядит жар-птица
Жар-птица — персонаж восточнославянских народных сказок, чудесная птица, цель исканий различных героев легенд. Героиня олицетворяла огонь, свет, солнце. Некоторые сопоставляли жар-птицу с героем средневековых рассказов о чудной птице Феникс, которая возрождается из пепла. Нейросеть представила свою интерпретацию этого персонажа. Так, отдельная разновидность сказочной птицы превратилась в поджаренного орла. Жар-птица у Midjourney просто жестокая реклама сети популярного "куриного" фастфуда.
8. Царевна-лягушка, сгенерированная нейросетью
"Царевна-лягушка" — русская народная волшебная сказка, вариация бродячего сюжета о заколдованной невесте. Титульный персонаж — прекрасная девушка, оборотень, обычно обладающая познаниями в колдовстве и принуждённая жить какое-то время в облике лягушки. Этот образ рассматривался в науке как архетип тотемной супруги. Невесты, превосходящие умом и знаниями жениха, довольно распространены в русских сказках. Когда-то она была простой лягушкой, хотела поцеловаться, теперь она чисто царевна среди лягушек. Ну, вот так Midjourney её видит. Этой даме в зелёном совсем не обязательно превращаться из лягушки в царевну, ведь она уже прекрасна. А какова лягушачья грудь?! Глаз не оторвать! Здесь нейросеть наконец-то показала улыбку. Причём такую довольную и самовлюблённую, что хочется тоже стать Царевной-лягушкой 2.0. А какие ноги… Кажется, даже в татуировках. По лицу лягушатины видно, что она может научить вас кое-чему в программировании или в повышении самооценки. И не важно, что её корона из пикселей.