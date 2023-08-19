Нейросеть нарисовала героев русских сказок, и от этих образов захватывает дух

Держитесь за свои кокошники, потому что мир русского фольклора только что получил футуристический поворот! Благодаря магии нейросети Midjourney персонажи наших любимых сказок претерпели некоторые изменения — завораживающее зрелище.

1. Как выглядит Баба-яга, нарисованная нейросетью

Баба-яга по версии нейросети Midjourney. Иллюстрация © Reddit / 85GB

Кто такая Баба-яга? Это персонаж славянской мифологии и фольклора, она часто нагло появлялась в волшебных сказках, пугая славянских детишек. Старуха-чародейка явно наделена магической силой. Она умеет колдовать и летать в ступе, живёт в лесу, в избушке на курьих ножках, окружённой забором из человеческих костей с черепами. Эта страшная дама заманивает к себе добрых молодцев и маленьких детей, а потом зажаривает их в печи. Изображают Бабу-ягу обычно ближе всего к образу ведьмы. Так как чаще всего Баба-яга — отрицательный персонаж, выглядит она устрашающе: злобная старушонка с длинным носом, лохматой головой, если повезёт — в платке. Нейросеть Midjourney, в принципе, видит Бабу-ягу похожим образом. Кривоносая лесная ведьма с ужасно старым лицом, она смотрит на нас сквозь экран. Только Баба-яга 2.0 обменяла свою метлу на палочку с черепом. Будьте осторожны, старуха вот-вот произнесёт заклинание, чтобы предсказать ваш пароль от Wi-Fi.

2. Кощей Бессмертный по версии искусственного интеллекта

Кощей Бессмертный по версии нейросети Midjourney. Иллюстрация © Reddit / 85GB

Это персонаж восточнославянской мифологии и фольклора. Изначально — второе лицо Аида. В фольклоре — злой чародей и некромант, смерть которого "спрятана" в нескольких вложенных друг в друга волшебных животных и предметах. Царь, колдун, иногда — всадник на волшебном говорящем коне. Неоднократно выступает в роли похитителя невесты главного героя. Часто изображается в виде худого высокого старика, у А.С. Пушкина представляется также скаредным и скупым. У нейросети своя версия, как должен выглядеть Кощей. Во-первых, это явно либо муж, либо родственник Бабы-яги. Он как будто просто мужское воплощение ведьмы. Выглядит, правда, чуть приятнее. Седоволосый старец похож на чёрного мага – победителя очередного сезона "Битвы экстрасенсов". Бойтесь посоха с черепом, Кощей замыслил что-то неладное.

3. Дед Мороз от Midjourney

Дед Мороз по версии нейросети Midjourney. Иллюстрация © Reddit / 85GB

Дедушка Мороз — главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года. Изображается как старик в голубой, синей, красной или белой шубе с длинной белой бородой и посохом в руке, обутый в валенки. Ездит на тройке лошадей. Часто приходит в сопровождении внучки Снегурочки. Иногда с дедом бегают различные лесные звери. Образ персонажа по представлению нейросети Midjourney не сильно близок к оригиналу. Дед Мороз больше смахивает на русского князя перед казнью. Угрюмый, по-царски разодетый дедулька с какими-то ужасающими цепями на шубе. Надеемся, мех на одежде сделан не из Зайки-побегайки…

4. Как по версии нейросети выглядит русская Снегурочка

Снегурочка по версии нейросети Midjourney. Иллюстрация © Reddit / 85GB

А вот и родственница царя Мороза! Снегурочка — русский сказочный и новогодний персонаж, внучка Деда Мороза, его постоянная спутница и помощница. На праздниках выступает как посредник между детьми и сказочным старцем — переводит бумерский на зумерский. Иногда изображается в образе маленькой девочки, иногда — девушки. У Midjourney извращённое видение внучки. По версии нейросети у Снегурочки скорее образ Снежной Королевы. Ледяная красота сияет голографическим светом. Не волнуйтесь: девчонка не растает — она ​​модернизирована до морозостойкого ПО. Девушка с ужасно холодным и даже надменным лицом совершенно точно испугает детишек. Лук, по крайней мере, без цепей, но тоже больше похож на царский. Непослушные дети, будьте осторожны: у неё явно есть алгоритмы для проверки списка хулиганов!

5. Иван Царевич, нарисованный искусственным интеллектом

Иван Царевич по версии нейросети Midjourney. Иллюстрация © Reddit / 85GB

Ванёк уже не тот. Иван Царевич — мифологизированный образ главного героя русских народных сказок. Его деяния — образец достижения наивысшего успеха. По повелению или по собственному долгу призван выполнять некую опасную и сложную задачу, связанную с риском и героизмом, и при этом он проходит через такие испытания, которые и делают его достойным статуса царевича. Иван выступает в сказках в двух разных образах: положительный персонаж, борющийся со злом, помогающий обиженным или слабым, и отрицательный персонаж, который обычно противопоставляется персонажу простого происхождения, например Ивану –рыбацкому сыну. В этом случае Иван Царевич зол, коварен и различными способами пытается погубить положительных героев и отнять у них заслуженную награду. Судя по всему, нейросеть видит Ивана исключительно в образе злодея. Царевич здорового человека выглядит вполне доброжелательно, а вот современный царь по версии Midjourney — страшный сон в кровавой мантии.

6. Василиса Прекрасная от Midjourney

Василиса Прекрасная по версии нейросети Midjourney. Иллюстрация © Reddit / 85GB

Кто она, Василиса Прекрасная? Это героиня русских сказок, дарящая свою любовь главному герою, который побеждает Змея или Кощея. Её главными чертами являются верность, заботливость и решительность. В большинстве историй героиня — дочь морского царя, наделённая мудростью и способностью превращения. В девичьем образе выражен эстетический и нравственный идеал женщины в русской народной сказке. Нейросеть Midjourney нарисовала Василису красивой девушкой — более того, её можно действительно назвать прекрасной. Хромает снова улыбка — кто-нибудь, покажите искусственному интеллекту, что сказочные герои умеют улыбаться! В остальном образ довольно схож с Василисой Прекрасной, какой мы её знаем.

7. Как по версии Midjourney выглядит жар-птица

Жар-птица по версии нейросети Midjourney. Иллюстрация © Reddit / 85GB

Жар-птица — персонаж восточнославянских народных сказок, чудесная птица, цель исканий различных героев легенд. Героиня олицетворяла огонь, свет, солнце. Некоторые сопоставляли жар-птицу с героем средневековых рассказов о чудной птице Феникс, которая возрождается из пепла. Нейросеть представила свою интерпретацию этого персонажа. Так, отдельная разновидность сказочной птицы превратилась в поджаренного орла. Жар-птица у Midjourney просто жестокая реклама сети популярного "куриного" фастфуда.

8. Царевна-лягушка, сгенерированная нейросетью

Царевна-лягушка по версии нейросети Midjourney. Иллюстрация © Reddit / 85GB