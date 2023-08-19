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19 августа, 05:00

Странная еда, которая всем нравится только на словах, а на самом деле вызывает тошноту

Есть блюда, которые нравятся всем, например хот-доги и пицца. А есть такие, которыми восхищаются лишь притворно. Это выяснилось в ходе опроса: он показал истинное отношение людей к сыру с личинками и съедобному золоту.

"Назовите еду, о которой все только говорят, что она им нравится", — такую тему поднял пользователь портала Reddit под ником Joeyniles9. Он получил 16 тысяч ответов, и вот самые популярные.

1. Касу марцу

Фото © Wikimedia Commons / Shardan

Фото © Wikimedia Commons / Shardan

Тот самый итальянский сыр с живыми личинками внутри

ThorsHelm

<p>Тот самый итальянский сыр с живыми личинками внутри</p>
<p>Тот самый итальянский сыр с живыми личинками внутри</p>

Касу марцу делают на Сардинии. В его основе сыр из овечьего молока пекорино, который доводят до стадии гниения, пока в нём не заведутся личинки сырной мухи. В результате продукт размягчается и начинает выделять жидкость.

Гурманы едят касу марцу прямо с личинками. Из-за риска отравления деликатес официально запрещён в Италии, но его всё равно производят подпольно. Стоит такой сыр в два раза дороже обычного пекорино.

2. Лютефиск

Фото © Wikimedia Commons / Jonathunder

Фото © Wikimedia Commons / Jonathunder

Раз или два в году его подавали на ужин у нас дома. Инициатором был папа, и никто из нас не хотел это есть. В конце концов маме удалось уговорить его, чтобы вычеркнуть лютефиск из семейного меню

katz2360

<p>Раз или два в году его подавали на ужин у нас дома. Инициатором был папа, и никто из нас не хотел это есть. В конце концов маме удалось уговорить его, чтобы вычеркнуть лютефиск из семейного меню</p>
<p>Раз или два в году его подавали на ужин у нас дома. Инициатором был папа, и никто из нас не хотел это есть. В конце концов маме удалось уговорить его, чтобы вычеркнуть лютефиск из семейного меню</p>

Это блюдо популярно в Скандинавии и считается рождественским деликатесом. Традиционно готовится из трески, которую вымачивают в щелочном растворе. Рыба приобретает консистенцию желе и острый неприятный запах.

3. Сюрстрёмминг

Фото © Flickr / Wrote

Фото © Flickr / Wrote

Должно быть, это самая отвратительная еда в мире. Но шведам нравится

Abject_Ad_141

<p>Должно быть, это самая отвратительная еда в мире. Но шведам нравится</p>
<p>Должно быть, это самая отвратительная еда в мире. Но шведам нравится</p>

Консервированная квашеная сельдь — национальный продукт Швеции. В банке с сюрстрёммингом скапливается сероводород, поэтому её открывают на улице или в воде, чтобы пахучий сок не забрызгал всё вокруг. Аромат и вкус деликатеса многие описывают как тошнотворный.

4. Пена из лобстера

Фото © Flickr / Eugene Kim

Фото © Flickr / Eugene Kim

Я стискиваю зубы, даже просто думая об этом. Как будто кто-то смешал креветки с зефиром

xzdazedzx

<p>Я стискиваю зубы, даже просто думая об этом. Как будто кто-то смешал креветки с зефиром</p>
<p>Я стискиваю зубы, даже просто думая об этом. Как будто кто-то смешал креветки с зефиром</p>

Кулинарная пена — это гелеобразная жидкость с пузырьками воздуха. Чаще всего применяется в молекулярной кухне, где ей придают необычные вкусы, в том числе морепродуктов.

5. Солёная лакрица

Фото © Wikimedia Commons / JIP

Фото © Wikimedia Commons / JIP

Чёрная лакрица. Фу!

Extra-Thanks6073

<p>Чёрная лакрица. Фу!</p>
<p>Чёрная лакрица. Фу!</p>

Продукт популярен в Северной Европе как кондитерское изделие или добавка к другим блюдам. Его делают из корневища солодки, хлорида аммония и соли, а для придания чёрного цвета добавляют уголь.

6. Пирог с почками

Фото © Wikimedia Commons / Hellahulla

Фото © Wikimedia Commons / Hellahulla

Почки отвратительны. Тошнотворная текстура, неприятный запах

Torque2101

<p>Почки отвратительны. Тошнотворная текстура, неприятный запах</p>
<p>Почки отвратительны. Тошнотворная текстура, неприятный запах</p>

В состав популярного британского блюда входят рубленая говядина, почки и лук. Органы могут быть говяжьими, свиными или бараньими.

7. Авокадо

Фото © Wikimedia Commons / Marco.Finke

Фото © Wikimedia Commons / Marco.Finke

На вкус как мужские яички

LiaBray

<p>На вкус как мужские яички</p>
<p>На вкус как мужские яички</p>

Мякоть плодов авокадо используют в салатах и бутербродах. Она имеет нежную маслянистую консистенцию, а по вкусу напоминает смесь сливочного масла, зелени и кедровых орешков. Содержит много полезных жиров.

8. Кокосовая вода

Фото © Flickr / Phu Thinh Co

Фото © Flickr / Phu Thinh Co

Бутилированная кокосовая вода — что вообще происходит?

FarinaSavage

<p>Бутилированная кокосовая вода — что вообще происходит?</p>
<p>Бутилированная кокосовая вода — что вообще происходит?</p>

Кокосовая вода — это жидкость, которая образуется в молодых плодах кокоса. По мере роста плодов она сначала загустевает, а потом и вовсе становится твёрдой. Очень популярна в азиатских странах, где её продают в свежем и консервированном виде.

9. Съедобные цветы

Фото © Wikimedia Commons / Yummifruitbat

Фото © Wikimedia Commons / Yummifruitbat

Я работаю барменом и ещё ни разу не видел гостя, который ел бы их без гримасы

wontwatchtheprequels

<p>Я работаю барменом и ещё ни разу не видел гостя, который ел бы их без гримасы</p>
<p>Я работаю барменом и ещё ни разу не видел гостя, который ел бы их без гримасы</p>

Некоторые цветы едят вместо овощей и добавляют в салаты. Ещё их используют как ароматизаторы и декор для основного блюда. Как правило, у всех съедобных цветов есть горькие части, например стебли.

10. Пищевое золото

Фото © Wikimedia Commons / Iragazzidoro

Фото © Wikimedia Commons / Iragazzidoro

Съедобное золото. Без комментариев

SuvenPan

<p>Съедобное золото. Без комментариев</p>
<p>Съедобное золото. Без комментариев</p>

Пищевое золото используют для украшения кондитерских изделий и сладкого алкоголя. Оно биологически инертно и никак не влияет на организм. Тем не менее диетологи советуют им не объедаться — как ни крути, а это металл.

7 русских блюд, которые мы любим, а иностранцы считают редкостной гадостью

7 русских блюд, которые мы любим, а иностранцы считают редкостной гадостью

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Freepik

Семен Хафизов
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