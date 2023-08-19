Странная еда, которая всем нравится только на словах, а на самом деле вызывает тошноту
Есть блюда, которые нравятся всем, например хот-доги и пицца. А есть такие, которыми восхищаются лишь притворно. Это выяснилось в ходе опроса: он показал истинное отношение людей к сыру с личинками и съедобному золоту.
"Назовите еду, о которой все только говорят, что она им нравится", — такую тему поднял пользователь портала Reddit под ником Joeyniles9. Он получил 16 тысяч ответов, и вот самые популярные.
1. Касу марцу
Фото © Wikimedia Commons / Shardan
Тот самый итальянский сыр с живыми личинками внутри
Касу марцу делают на Сардинии. В его основе сыр из овечьего молока пекорино, который доводят до стадии гниения, пока в нём не заведутся личинки сырной мухи. В результате продукт размягчается и начинает выделять жидкость.
Гурманы едят касу марцу прямо с личинками. Из-за риска отравления деликатес официально запрещён в Италии, но его всё равно производят подпольно. Стоит такой сыр в два раза дороже обычного пекорино.
2. Лютефиск
Фото © Wikimedia Commons / Jonathunder
Раз или два в году его подавали на ужин у нас дома. Инициатором был папа, и никто из нас не хотел это есть. В конце концов маме удалось уговорить его, чтобы вычеркнуть лютефиск из семейного меню
Это блюдо популярно в Скандинавии и считается рождественским деликатесом. Традиционно готовится из трески, которую вымачивают в щелочном растворе. Рыба приобретает консистенцию желе и острый неприятный запах.
3. Сюрстрёмминг
Фото © Flickr / Wrote
Должно быть, это самая отвратительная еда в мире. Но шведам нравится
Консервированная квашеная сельдь — национальный продукт Швеции. В банке с сюрстрёммингом скапливается сероводород, поэтому её открывают на улице или в воде, чтобы пахучий сок не забрызгал всё вокруг. Аромат и вкус деликатеса многие описывают как тошнотворный.
4. Пена из лобстера
Фото © Flickr / Eugene Kim
Я стискиваю зубы, даже просто думая об этом. Как будто кто-то смешал креветки с зефиром
Кулинарная пена — это гелеобразная жидкость с пузырьками воздуха. Чаще всего применяется в молекулярной кухне, где ей придают необычные вкусы, в том числе морепродуктов.
5. Солёная лакрица
Фото © Wikimedia Commons / JIP
Чёрная лакрица. Фу!
Продукт популярен в Северной Европе как кондитерское изделие или добавка к другим блюдам. Его делают из корневища солодки, хлорида аммония и соли, а для придания чёрного цвета добавляют уголь.
6. Пирог с почками
Фото © Wikimedia Commons / Hellahulla
Почки отвратительны. Тошнотворная текстура, неприятный запах
В состав популярного британского блюда входят рубленая говядина, почки и лук. Органы могут быть говяжьими, свиными или бараньими.
7. Авокадо
Фото © Wikimedia Commons / Marco.Finke
На вкус как мужские яички
Мякоть плодов авокадо используют в салатах и бутербродах. Она имеет нежную маслянистую консистенцию, а по вкусу напоминает смесь сливочного масла, зелени и кедровых орешков. Содержит много полезных жиров.
8. Кокосовая вода
Фото © Flickr / Phu Thinh Co
Бутилированная кокосовая вода — что вообще происходит?
Кокосовая вода — это жидкость, которая образуется в молодых плодах кокоса. По мере роста плодов она сначала загустевает, а потом и вовсе становится твёрдой. Очень популярна в азиатских странах, где её продают в свежем и консервированном виде.
9. Съедобные цветы
Фото © Wikimedia Commons / Yummifruitbat
Я работаю барменом и ещё ни разу не видел гостя, который ел бы их без гримасы
Некоторые цветы едят вместо овощей и добавляют в салаты. Ещё их используют как ароматизаторы и декор для основного блюда. Как правило, у всех съедобных цветов есть горькие части, например стебли.
10. Пищевое золото
Фото © Wikimedia Commons / Iragazzidoro
Съедобное золото. Без комментариев
Пищевое золото используют для украшения кондитерских изделий и сладкого алкоголя. Оно биологически инертно и никак не влияет на организм. Тем не менее диетологи советуют им не объедаться — как ни крути, а это металл.
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