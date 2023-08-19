5 бабушкиных вещей из СССР, над которыми зумеры смеялись, а теперь носят сами Оглавление Сумка на колёсиках Рейтузы Войлочные ботинки Серые пиджаки Олимпийки Современная мода, известная своими странностями, родилась где-то в старых кладовках коммуналок советского периода. Иначе объяснить повеление новых модных течений невозможно. Почему молодёжь подражает советским пенсионерам? 55521 55521 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Анатолий Шляхов / Евгений Петрийчук, © Getty Images / Edward Berthelot

Сумка на колёсиках

Старушки в СССР были настоящим бедствием. Из-за войн, водки, табака и тяжёлой работы продолжительность жизни советских мужчин была невелика, а вот женщины, вынесшие на себе всю тяжесть советского периода страны, оказались живучими. В 65–75 лет они вели вполне себе активный образ жизни: вставали рано утром вместе с работающими и в час пик куда-то ехали. При этом старушки обладали несносным нравом и частенько ругались друг с другом и людьми помоложе, зорко смотрели, все ли вокруг заплатили за проезд, и в самый неподходящий момент пытались выйти из транспорта.

Непременным атрибутом пенсионерок была сумка на колёсиках. В неё складывали покупки, в неё укладывали урожай с дачи и другой нехитрый скарб.

Сейчас сумку на колёсиках пожилым пассажирам помогут донести специальные сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В набитом битком трамвае или автобусе такая сумка становилась причиной ссор. Поднять её в салон автобуса пенсионерка сама не могла, сумка была тяжёлой. На входе и на выходе ей обычно помогали добрые молодые люди, а если не помогали, то старушка начинала так ругаться, что "добровольные" помощники тут же появлялись. В салоне пенсионерка волочила сумку за собой по полу, и её жертвой невольно становились все женские чулки и колготки по пути, за которые сумка цеплялась, а также ноги пассажиров в мягкой обуви, например в кедах. Колёсики были жёсткие, обод — тонкий, а наезд тяжёлой сумки — болезненным.

В XXI веке показалось, что сумка на колёсиках ушла в прошлое, уступив место удобным небольшим рюкзакам. Но нет! Советскую моду подхватило поколение зумеров, которые вдруг решили, что сумка с колёсиками — это офигеть как удобно. Действительно, удобно: не надо таскать тяжести на плечах. К счастью, и общественный транспорт теперь посвободнее и на обладателя сумки на колёсиках уже не смотрят так косо, да и сам девайс претерпел некоторые изменения в пользу комфорта. Мода, что поделаешь!

Современные модели сумок-тележек. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Рейтузы

Ещё одним непременным атрибутом пенсионерок в СССР были рейтузы со штрипками. Климат тогда теплом не баловал, и пожилые женщины носили тёплые рейтузы вплоть до жары. Разумеется, в мае или сентябре старушки не носили сапоги, а надевали тупоносные советские туфли без каблука, наподобие лоферов, и штрипки были видны.

Если бы работающий городской человек пришёл в таком виде на работу, его сочли бы нездоровым, но пенсионерам ввиду их крайней бедности и болезней такой вид прощался: "Чудят старушки! Ну и пусть чудят, лишь бы не скандалили".

Приход в моду рейтуз был плавным. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин, Алекс Шогин / Анатолий Шляхов

Тем удивительнее тот факт, что молодому поколению пришлась по душе эта странная мода: теперь длинноногие модели вышагивают в рейтузах (ой, простите, в легинсах) со штрипками по подиумам Москвы и Милана. Всё новое — давно забытое старое? Кстати, в эту моду внесли свой вклад и советские мужчины, ведь почти все спортивные трико в СССР тоже имели штрипки.





Войлочные ботинки

Непременным атрибутом советского пенсионера были войлочные ботинки на резиновой подошве. Их почему-то называли "попрошайками". Стоили они, на удивление, дёшево — около пяти рублей — и всегда были в продаже. Возможно, именно из-за этого старушки и старики покупали и носили их в холодное время и межсезонье. Дёшево — в отличие от валенок, и сухо — во время оттепели. В СССР эти ботики были явной приметой беспросветной нищей старости — ниже падать было уже некуда. У них было ещё одно название — "прощай, молодость". Такие ботинки носили старые люди, которые рукой махнули на то, как выглядят, — лишь бы выжить.

И не прошло и тридцати лет, как ботинки из войлока самых развесёлых расцветок и модных фасонов продают во всех интернет-магазинах страны ничуть не дешевле, чем кожаную обувь или обувь из нубука. Теперь это не только удобно и тепло, но ещё и модно! И носят такие ботинки отнюдь не пенсионеры, а самый что ни на есть молодняк. Причём главной причиной называют экологичность обуви. Все животные остались живы!

Войлочные ботинки тогда и сейчас. Фото © Getty Images / Corbis / Jerry Cooke, © Wildberries.ru / Лапин Александр Валерьевич

Серые пиджаки

Ещё одной приметой мужчин и женщин пенсионного возраста в СССР был серый (синий, чёрный, коричневый) пиджак. Дело в том, что деловой костюм являлся непременным атрибутом офисной работы. У мужчин это были брюки и пиджак, иногда к ним добавлялся жилет, у женщин — юбка и пиджак. Шилось это всё из качественного сукна тёмных тонов. Мужской костюм (в зависимости от модели и материала) стоил от 70 до 120 рублей и дороже.

Деловой костюм был непременным атрибутом офисной работы. Фото © ТАСС / Евгений Петрийчук / Исаак Дынин

Сравните это с зарплатой в СССР, где примерно 10% людей получали меньше ста рублей, около 16–17% — больше трёхсот рублей. А большинство из них — от ста до трёхсот рублей в месяц. Из этого большинства львиная доля получала 120–150 рублей в месяц. То есть костюм равнялся месячной зарплате. Покупка была на десятилетия и донашивалась уже на пенсии. Старушки часто носили этот пиджак вместо курток и лёгких плащей в прохладную погоду. У стариков образ дополнялся старенькой, часто полинявшей от пота шляпой.

Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Ну кто бы мог подумать, что образ советской Мымры, которую воплотила на экране несравненная Алиса Фрейндлих, снова станет трендом? Если помните, главная героиня "Служебного романа" носила бесформенный коричневый пиджак. Эта была своеобразная униформа клерка в СССР. А теперь — модная шмотка.

Пиджак Oversize теперь носится отдельно от костюма и необязательно в офис. Фото © Getty Images / Edward Berthelot

Олимпийки

Ультрамодные нынче олимпийки с русскими узорами и патриотическими надписями тоже пришли к нам из недалёкого прошлого. Правда, в СССР их называли "мастерками": такой предмет гардероба висел в шкафу у каждого советского мужчины, кто хоть раз занимался спортом или катался на лыжах. Ну а у спортсменов это вообще был обязательный атрибут.







Обычно мастерки были синими или тёмно-синими с белыми вставками, короткая молния застёгивала на шее тёплый воротничок. Манжеты и воротничок были трикотажными. Мастеркам не было сносу, и пенсионеры-мужчины часто донашивали их в старости. Носили, пока не выходила из строя молния (как правило, очень качественная). Затем её меняли и мастерки снова носили. А теперь их продают в дорогих бутиках.

Авторы Майя Новик