Александр Васильев раскрыл причину, по которой женщины мечтают о Chanel
Телеведущий Васильев: Коко Шанель внесла в моду простоту и удобство
Модельер Коко Шанель привнесла в мир моды удобство и чёткость линий, благодаря чему бренд Chanel так популярен и спустя столетие. Об этом сегодня, в день рождения французской кутюрье, рассказал историк моды Александр Васильев. Он признался, что ценит вклад Шанель.
"Я ценю её вклад в мир моды, потому что она внесла простоту, удобство, чёткость линии, накладные карманы, искусственный жемчуг и детали. Особенно чёрные носы на обуви, которые так понравились миллионам. Поэтому и сегодня почти каждая женщина в мире хочет иметь хотя бы что-то с маркой Chanel", — пояснил он в беседе с "Газетой.ru".
Причём Шанель никогда не училась рисунку, профессиональному шитью или моделированию, однако всё равно смогла создать первую в истории империю моды. Всё это, отметил Васильев, благодаря крайней привязанности к делу и наличию простого и не изобилующего цветами вкуса: модельер любила сочетания белого, чёрного, зелёного и коричневого.
Такая простота была связана с её монашеским воспитанием, указал историк моды. Благодаря Шанель на свет появились "очень многие важные, удобные женские вещи", нередко изготовленные из трикотажного полотна, которое, отметил Васильев, сегодня является основным материалом в изготовлении одежды.
Костюмы кутюрье в послевоенное время носили многие знаменитости, в том числе бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди и принцесса Монако Грейс Келли.
"Успех Шанель был абсолютно фантастичным. И не только благодаря обилию разнообразных форм одежды. Это и новые ароматы, косметика, бижутерия. На сегодняшний момент Chanel — одна из самых богатых марок, широко продаваемая во всём мире", — добавил собеседник издания.
Лайф называл главные тренды грядущей осени. По словам эксперта по моде Владислава Лисовца, пользоваться спросом будут приталенные пальто с расширенными экокожей плечами, модели в клеточку или полоску, а также кожаные куртки.
ТАСС / Григоров Гавриил