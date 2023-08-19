Александр Васильев раскрыл причину, по которой женщины мечтают о Chanel

Модельер Коко Шанель привнесла в мир моды удобство и чёткость линий, благодаря чему бренд Chanel так популярен и спустя столетие. Об этом сегодня, в день рождения французской кутюрье, рассказал историк моды Александр Васильев. Он признался, что ценит вклад Шанель.

"Я ценю её вклад в мир моды, потому что она внесла простоту, удобство, чёткость линии, накладные карманы, искусственный жемчуг и детали. Особенно чёрные носы на обуви, которые так понравились миллионам. Поэтому и сегодня почти каждая женщина в мире хочет иметь хотя бы что-то с маркой Chanel", — пояснил он в беседе с "Газетой.ru".

Причём Шанель никогда не училась рисунку, профессиональному шитью или моделированию, однако всё равно смогла создать первую в истории империю моды. Всё это, отметил Васильев, благодаря крайней привязанности к делу и наличию простого и не изобилующего цветами вкуса: модельер любила сочетания белого, чёрного, зелёного и коричневого.

Такая простота была связана с её монашеским воспитанием, указал историк моды. Благодаря Шанель на свет появились "очень многие важные, удобные женские вещи", нередко изготовленные из трикотажного полотна, которое, отметил Васильев, сегодня является основным материалом в изготовлении одежды.

Костюмы кутюрье в послевоенное время носили многие знаменитости, в том числе бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди и принцесса Монако Грейс Келли.

"Успех Шанель был абсолютно фантастичным. И не только благодаря обилию разнообразных форм одежды. Это и новые ароматы, косметика, бижутерия. На сегодняшний момент Chanel — одна из самых богатых марок, широко продаваемая во всём мире", — добавил собеседник издания.