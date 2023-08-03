Лисовец выбрал главные тренды осени 2023 года

Грядущей осенью в моде будут приталенные пальто с расширенными экокожей плечами, модели в клеточку или полоску, а также кожаные куртки. Об этом рассказал эксперт по моде и телерадиоведущий Владислав Лисовец.

"Можно приобрести приталенное пальто с широкими плечами из кожзама. Не можно, а нужно купить кожаную куртку, потому что это тренд уже нескольких сезонов. Также назову пальто в клетку или плащ в полоску", — посоветовал знаток моды в беседе с "Газетой.ru".

Чтобы понять, какая одежда лучше всего вам подходит, стоит отталкиваться от того, какой образ жизни вы ведёте, объяснил телеведущий. Например, если есть желание соответствовать последнему писку моды, то лучше выбрать верхнюю одежду из кожи, прямое пальто шоколадного, тёмно-синего или тёмно-зелёного цвета придаст внешности элегантность, а для экстравагантности удачнее всего подходят короткие модели в клеточку с большими плечами. А ещё всегда стоит обращать внимание на наряды, которые редко встречаются во время прогулок в городе, ведь индивидуальность очень важна в одежде.