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22 августа, 16:01

Женщина нашла гениальный способ, как остановить своё старение, и для этого понадобится только один овощ

Кто бы не хотел быть вечно молодым и красивым. Необязательно купаться в ванной из молока или тратиться на дорогостоящие бьюти-процедуры. Достаточно ввести в рацион только его.

В погоне за красотой и вечной молодостью люди готовы бесконечно долго экспериментировать, подбирая наиболее, как им кажется, действенные способы. Кто-то живёт по расписанию, кто-то занимается спортом несколько раз в неделю и правильно питается. Но женщина с ником vicky.derosa нашла свой гениально простой способ оставаться молодой и привлекательной.

Фото © TikTok / vicky.derosa

Фото © TikTok / vicky.derosa

Своим секретом привлекательная на вид и взрослая дама поделилась в "Тиктоке". Кстати, у инфлюэнсерши достаточно большая аудитория поклонников. За экспериментами и жизнью женщины следит более 200 тысяч человек. И вот недавно со своей публикой vicky.derosa поделилась секретом на миллион. Она рассказала, что смогла взломать генетический код и остановить своё старение! Шутим, конечно, всё не столь масштабно. Хотя дама утверждает, что положительные последствия её способа по омоложению и правда есть.

"Не так уж от меня и пахнет, поэтому не хочу слышать гневных комментариев на этот счёт", — заявила женщина, сразу предотвращая критику личного метода в комментариях. Но почему, что за удивительный способ нашла женщина. Она ест лук? Тофу? Тушёную капусту? Однако ответ может большинство из вас поразить сильнее.

Видео © TikTok / vicky.derosa

Как уверяет vicky.derosa, каждый день употребляя в пищу самый обычный чеснок, с ней произошли невероятные изменения. Правда, не сырым его ест и не сразу, а использует особую технологию, о которой тоже с удовольствием рассказала. Женщина советует оставить только что нарезанный овощ отдохнуть на две минуты. Это помогает зубчикам как бы накопить побольше полезных свойств. А вы бы ради красоты стали есть чеснок каждый день?

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Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова
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