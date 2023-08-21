Осторожно, хрупкое: Люди с какой группой крови самые слабые и живут меньше остальных

Алая красная жидкость, текущая по нашим венам, бывает всего четырёх видов и двух резус-факторов. Пока одним достаётся богатырская, та, которую люди делят с предками, другие оказываются носителями иных культур и генетического кода. Относительно недавно учёные сделали прорыв и рассказали, что в зависимости от определённых обстоятельств можно предсказать, окажется ли человек долгожителем или у него всегда будут какие-то проблемы со здоровьем. Как же это выяснить? Узнать свою группу крови. Потому что обладателям одной конкретной стоит беречь себя гораздо больше, чем остальным.

Как появились редкие группы крови

Эволюция групп крови: какие считаются доминантными, какие встречаются реже всего. Фото © Shutterstock

Есть генетическая лотерея, в которой человеку может выпасть либо "кот в мешке", либо "золотой билет на миллион". Мы знаем, что самые распространённые группы крови — I и II положительные. Именно их называют "наследием хищников", ведь в древности именно у охотников зачастую встречалась такая кровь. Люди с ней от природы немного превосходят остальных в силе иммунитета: их нечасто мучают простуды и другие недомогания.

А вот редкими считаются III и IV группы крови, особенно если резус-фактор отрицательный. Но как они вообще появились в процессе эволюции? Если покопаться в учебных справочниках и докторских диссертациях, можно узнать, что знатоки строят теорию о генетических мутациях. Всё это обусловлено передвижением наших предков по планете и жизнью в разных её уголках, где "охотники" и "хищники" ещё не бывали. Из-за иного рациона и инфекций организм людей приспосабливался, кровь видоизменялась.

Также есть версия, что IV группа крови произошла из-за любви аристократов заключать браки только с людьми "особого статуса". Можно сказать, что их семьи были элитным клубом для избранных, где часто оказывались кузены, двоюродные и троюродные родственники. А это несло в себе определённые генетические особенности рода, в том числе наделяя человека определённой группой и резус-фактором.

Люди с какой группой крови самые хрупкие

Как группа крови влияет на иммунитет человека, какая самая слабая. Фото © Shutterstock