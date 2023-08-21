10 признаков, что вашей женщине явно не хватает секса

Секс — это не только приятное занятие, но и необходимость для тела. Он положительно влияет на физическое и психическое здоровье, а также на нашу эмоциональность. Некоторые признаки указывают на то, что вашей женщине не хватает секса. Рассмотрим их подробнее.

1. Она часто болеет

Как секс влияет на кожу и внешность женщины? Фото © Freepik

Во время секса организм выделяет антитела и иммунные клетки, которые защищают нас от различных заболеваний. Если ваша женщина часто болеет, это признак того, что пора задуматься, а не слишком ли редким стал интим в ваших отношениях. Вполне возможно, вы переживаете кризис, о котором даже не подозреваете!

2. У неё начались проблемы с кожей

Без интима наше тело не вырабатывает достаточно коллагена, что делает кожу менее упругой и более склонной к появлению морщин. Если ваша женщина кажется старше своего возраста, это признак, что ей не хватает ласки и любви. Однако помимо секса на качество кожи влияют ещё многие факторы, такие как питание, уход, наличие вредных привычек и так далее. Поэтому, если у вашей женщины появились морщины, не стоит сразу делать выводы, но, возможно, пора встряхнуть вашу сексуальную жизнь.

3. У неё скачет вес

Как влияет отсутствие секса на эмоциональное состояние женщины? Фото © Shutterstock

Секс — это физическая активность, которая помогает сжигать калории и контролировать вес. Если ваша женщина питается как обычно, но приобрела пару лишних кг, это признак того, что ей не хватает секса. Но также вес может изменяться из-за переедания, нарушения обмена веществ, диеты, употребления алкоголя и других причин. Которые, вполне возможно, — тоже следствие отсутствия интимной близости.

4. У неё ухудшилась память

Секс насыщает кровь кислородом, что положительно влияет на работу мозга. Если ваша женщина часто жалуется на плохую память, то, возможно, ей не хватает близости с мужчиной, и это нужно скорее исправлять. Но следует понимать, что, помимо секса, на память влияют ещё многие факторы, такие как стресс, нарушение режима дня, плохое питание, болезни и т.д.

5. Она срывается на окружающих

Десять признаков, которые указывают на нехватку секса у женщин. Фото © Shutterstock

Отсутствие секса может привести к накоплению стресса и агрессии. Если ваша женщина стала более раздражительной и склонной к конфликтам, это повод проанализировать, когда в последний раз вы удовлетворяли любимую. Вполне возможно, ответ скрывается как раз в этом.

6. Она стала одеваться вызывающе

Если ваша женщина стала носить более откровенную одежду, это тоже может быть признаком того, что ей не хватает интима. Таким образом девушка пытается почувствовать себя более сексуальной и привлекательной для своего партнёра… Или коллеги, или для любого проходящего мужчины. Тут пора забеспокоиться и подумать о выполнении "супружеских обязанностей". Но предварительно, конечно, всё серьёзно обсудить.

7. Она регулярно критикует мужчин

Отсутствие секса может приводить к чувству неполноценности, поэтому женщина может критиковать мужчин, чтобы защитить себя. В этом случае стоит обратить внимание на самооценку девушки и… помочь её повысить.

8. Она не может сосредоточиться

Как понять, что вашей женщине не хватает секса? Фото © Freepik / karlyukav

Удивительно, но без регулярной близости с мужчиной многие девушки не могут сосредоточиться на работе или учёбе. Секс помогает нам расслабиться и снять напряжение, поэтому его отсутствие может привести к снижению производительности. Если вы заметили, что у вашей женщины проблемы с концентрацией, пора ей помочь и больше не допускать таких провалов.

9. Она легко устаёт

Секс — это физическая активность, необходимая для поддержки тонуса любого организма. Поэтому его отсутствие может привести к чувству усталости и слабости. Если ваша женщина часто говорит про упадок сил и сонливость, это признак того, что ей не хватает близости. В этом случае стоит обсудить с ней эту проблему и попытаться найти "решение".

10. Она не может заснуть

Интим и, в частности, оргазм помогают нашему организму расслабиться и заснуть. Если у вашей девушки проблемы со сном, то, возможно, это тоже признак, что ей не хватает секса. Пора решить эту проблему и наконец хорошенько отоспаться.