7 признаков того, что вы встретили человека, которого знали в прошлой жизни

Вы когда-нибудь встречали человека, рядом с которым сразу чувствовали себя так непринуждённо, будто знакомы с самого детства? Разговоры текут естественно и откровенно, телодвижения раскованные, и обволакивает ощущение полнейшей безопасности… Иногда эти чувства можно объяснить чем-то большим, чем просто общими интересами или точками соприкосновения. Концепция душ, которые могли встречаться друг с другом раньше, в прошлом, интересовала человечество на протяжении многих веков. Конечно, в большинстве случаев люди не помнят о цепочке перерождений, однако порой они способны ощутить отголоски прежних существований. Давайте узнаем, по каким признакам всё же можно вычислить товарища по прошлой жизни.

1. Вы будто читаете мысли друг друга

Когда между двумя людьми существует кармическая связь, то они буквально читают мысли друг друга. Это выражается в том, что человек заранее знает, что хочет и о чём думает его друг или возлюбленная. Многие сталкивались с ситуацией, когда личность, которую вспоминают, тут же даёт о себе знать, например пишет в соцсетях или звонит по телефону. Подобная связь — яркий пример, что люди знакомы не одно воплощение и пришли в этот мир, чтобы совместно развиваться и приобретать духовный опыт.

2. Он снится вам ребёнком или внутри вашей семьи

Если человек снится вам ребёнком или находящимся внутри вашей семьи — это верный признак того, что вы знали его в прошлой жизни. Фото © Shutterstock

Сны имеют свойство проникать в наше подсознание и подсвечивать то, что мы не можем понять головой. Если вам человек часто снится в детском возрасте или в контексте вашей родительской семьи, это явный признак общего опыта в прошлой жизни.

3. Кажется, что этот человек знает о вас всё

Встречали ли вы человека, кто даёт ощущение, будто вы знаете друг друга жизнь? Особенно если только встретились? Родственные души чувствуют друг друга гораздо глубже, чем те, которые в прошлом не пересекались. Люди с общим прошлым подсознательно знают о своём знакомом практически всё. Вам всегда очевидно, когда этот человек не в себе или просто в плохом настроении. Иногда кажется, что он способен читать ваши мысли, а иногда вы в точности знаете, что ему сейчас нужно. Многие эзотерики считают, что эти встречи исполняют мудрый план Вселенной.

4. Ощущение, что у незнакомого человека родные глаза

Если понимаете, что приходилось видеть эти глаза прежде, — это верный признак того, что вы были знакомы с человеком в прошлой жизни. Фото © Shutterstock

Эксперты в области биоэнергетики уверены: глаза человека — зеркало его души, которая переходит из одного тела в другое. Глаза во всех жизнях будут одинаковыми. Поэтому многие люди отмечают тот факт, что абсолютно незнакомый человек имеет до боли знакомый взгляд.

5. Времени не существует, когда вы вместе

Один из самых очевидных признаков того, что вы уже встречали человека в другой жизни, — время теряет свой счёт, а дни в его присутствии пролетают с невероятной скоростью. Знакомые с прошлой жизни часов не замечают — слышали? А оно так! Каждый разговор, каждое совместное занятие вызывает у вас желание убежать от всего мира и быть только вдвоём. С ним легко быть рядом, а ещё легче быть с ним откровенным — возникает ощущение, что вы дома.

6. Испытываете стыд за сексуальные мысли о ком-то конкретном

Если испытываете стыд за недопустимое сексуальное влечение к человеку — это верный признак того, что вы были в плотной связи с ним ещё в прошлой жизни. Фото © Shutterstock

Вы можете испытывать такие чувства по отношению к одному из своих дальних родственников, к знакомым, которые намного старше или моложе вас, или даже к людям, состоящим в браке. Если когда-нибудь приходилось испытывать сексуальное влечение к личностям, кто в вашей жизни по факту являются абсолютными незнакомцами, то есть вероятность, что у вас были с ними интимные связи в прошлых воплощениях. Кстати, если встретите кого-то, кто имеет сверхъестественное сходство с членом семьи, давно ушедшим из жизни, это может быть больше чем простое совпадение.

7. Эти отношения вызывают у вас сильную внутреннюю реакцию