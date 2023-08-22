9 ржавых фото, которые вас точно удивят, ведь на такое способна только природа
Среди множества захватывающих природных явлений есть те, в которых мы упорно отказываемся видеть красоту. Например, в ржавчине! Звучит странно, правда? А зря! Собрали несколько ржавых объектов, которые точно удивят уникальной красотой.
"Кто-то превратил это пятно ржавчины на моём джипе в птичку", — Khadejeh.
Фото © Reddit / Khadejeh
"Этот ржавый нож под микроскопом похож на планету", — lolpeguin.
Фото © Reddit / lolpeguin
"Владелец этого фургона замаскировал ржавчину под рисунок в форме гор", — sgtpepper_spray.
Фото © Reddit / sgtpepper_spray
"Эта жестяная банка заржавела почти полностью, но крышка так и осталась нетронутой", — samcornwell.
Фото © Reddit / samcornwell
"Эта ржавчина похожа на крысу", — randomesthinker.
Фото © Reddit / randomesthinker
"Спутниковая антенна через дорогу от нашего отеля выглядит как мини-Юпитер из-за ржавчины", — Spudspecs.
Фото © Reddit / Spudspecs
"Из-за потного носика моей собаки дверь заржавела в одном месте", — Zerrrrv.
Фото © Reddit / Zerrrrv
"Эта старая катушка проволоки покрылась ржавчиной так круто, что я в жизни такого не видел", — ggpurplecobras.
Фото © Reddit / ggpurplecobras
"Этот кусок металла в моём сарае заржавел в форме ядерного гриба", — BrownvilleREM.
Фото © Reddit / BrownvilleREM
Reddit / samcornwell / Zerrrrv