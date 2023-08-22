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22 августа, 14:30

9 ржавых фото, которые вас точно удивят, ведь на такое способна только природа

Среди множества захватывающих природных явлений есть те, в которых мы упорно отказываемся видеть красоту. Например, в ржавчине! Звучит странно, правда? А зря! Собрали несколько ржавых объектов, которые точно удивят уникальной красотой.

"Кто-то превратил это пятно ржавчины на моём джипе в птичку", — Khadejeh.

Фото © Reddit / Khadejeh

Фото © Reddit / Khadejeh

"Этот ржавый нож под микроскопом похож на планету", — lolpeguin.

Фото © Reddit / lolpeguin

Фото © Reddit / lolpeguin

"Владелец этого фургона замаскировал ржавчину под рисунок в форме гор", — sgtpepper_spray.

Фото © Reddit / sgtpepper_spray

Фото © Reddit / sgtpepper_spray

"Эта жестяная банка заржавела почти полностью, но крышка так и осталась нетронутой", — samcornwell.

Фото © Reddit / samcornwell

Фото © Reddit / samcornwell

"Эта ржавчина похожа на крысу", — randomesthinker.

Фото © Reddit / randomesthinker

Фото © Reddit / randomesthinker

"Спутниковая антенна через дорогу от нашего отеля выглядит как мини-Юпитер из-за ржавчины", — Spudspecs.

Фото © Reddit / Spudspecs

Фото © Reddit / Spudspecs

"Из-за потного носика моей собаки дверь заржавела в одном месте", — Zerrrrv.

Фото © Reddit / Zerrrrv

Фото © Reddit / Zerrrrv

"Эта старая катушка проволоки покрылась ржавчиной так круто, что я в жизни такого не видел", — ggpurplecobras.

Фото © Reddit / ggpurplecobras

Фото © Reddit / ggpurplecobras

"Этот кусок металла в моём сарае заржавел в форме ядерного гриба", — BrownvilleREM.

Фото © Reddit / BrownvilleREM

Фото © Reddit / BrownvilleREM

10 эпичных свадебных фото, после которых вы ни за что не захотите расписываться в загсе

10 эпичных свадебных фото, после которых вы ни за что не захотите расписываться в загсе

Обложка ©

Reddit / samcornwell / Zerrrrv

Сергей Трофимов
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