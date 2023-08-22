9 ржавых фото, которые вас точно удивят, ведь на такое способна только природа

"Кто-то превратил это пятно ржавчины на моём джипе в птичку", — Khadejeh.

Фото © Reddit / Khadejeh

"Этот ржавый нож под микроскопом похож на планету", — lolpeguin.

Фото © Reddit / lolpeguin

"Владелец этого фургона замаскировал ржавчину под рисунок в форме гор", — sgtpepper_spray.

Фото © Reddit / sgtpepper_spray

"Эта жестяная банка заржавела почти полностью, но крышка так и осталась нетронутой", — samcornwell.

Фото © Reddit / samcornwell

"Эта ржавчина похожа на крысу", — randomesthinker.

Фото © Reddit / randomesthinker

"Спутниковая антенна через дорогу от нашего отеля выглядит как мини-Юпитер из-за ржавчины", — Spudspecs.

Фото © Reddit / Spudspecs

"Из-за потного носика моей собаки дверь заржавела в одном месте", — Zerrrrv.

Фото © Reddit / Zerrrrv

"Эта старая катушка проволоки покрылась ржавчиной так круто, что я в жизни такого не видел", — ggpurplecobras.

Фото © Reddit / ggpurplecobras

"Этот кусок металла в моём сарае заржавел в форме ядерного гриба", — BrownvilleREM.