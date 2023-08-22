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22 августа, 13:18

В самое сердечко: В центре Москвы появилось граффито с российским триколором

22 августа, в День флага России, горожанам преподнесли патриотический подарок, который украсил стену одного из домов столицы.

Если вы вдруг не понимаете, почему на улице стали останавливаться горожане, поднимая вверх лица с улыбками и фотографируя стену одного из домов, возможно, вы прогуливаетесь по улице Большой Дорогомиловской. Именно тут сегодня ночью появилось такое красивое граффито.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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На мурале изображены небо и руки, сложенные в виде сердца. Внутри этого сердечка — наш родной флаг России, он же знаменитый триколор.

На улице Большая Дорогомиловская в Москве появилось граффито с российским триколором. Видео © LIFE

Изображение, мимо которого спокойно не может пройти ни один москвич или гость столицы, оказалось поздравлением граждан с Днëм Государственного флага России, который отмечается сегодня, 22 августа. Теперь, гуляя по улицам столицы, вы знаете, куда заглянуть, чтобы полюбоваться красотой лично. Граффито с триколором ждёт на улице Большой Дорогомиловской, 10, рядом с торговым центром на станции метро "Киевская".

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Елизавета Терешкова
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