В самое сердечко: В центре Москвы появилось граффито с российским триколором

Если вы вдруг не понимаете, почему на улице стали останавливаться горожане, поднимая вверх лица с улыбками и фотографируя стену одного из домов, возможно, вы прогуливаетесь по улице Большой Дорогомиловской. Именно тут сегодня ночью появилось такое красивое граффито.







На мурале изображены небо и руки, сложенные в виде сердца. Внутри этого сердечка — наш родной флаг России, он же знаменитый триколор.

На улице Большая Дорогомиловская в Москве появилось граффито с российским триколором. Видео © LIFE