Как женщины умеют манипулировать: 5 техник НЛП, о которых нужно знать

О нейролингвистическом программировании (НЛП) в последнее время часто говорят и пишут. Многочисленные коучи предлагают свои услуги, обещая, что с помощью этого подхода вы достигнете небывалых высот в личной жизни и карьере. Несмотря на все плюсы и минусы, эти техники являются мощным инструментом, который используют для манипулирования в отношениях. Поэтому, если решились юзать эти "ключи" на партнёре, постарайтесь не увлекаться и не переусердствовать: пять техник вам вполне хватит, чтобы вывести отношения на новый уровень.

1. Отзеркаливание

Отзеркаливание — мощный инструмент в НЛП, который строится на повторении жестов, поз, темпа речи и даже вербального стиля партнёра. Подобно лингвистическому хамелеону, манипулятор приспосабливается к модели поведения, создавая прочную и непоколебимую связь. Считается, что так тоже можно влиять на человека. К примеру, если говорить о том, с чем он заведомо не согласен, и делать это с нужной интонацией и подстраиваясь под темп речи, то собеседник не будет отвергать вашу позицию. Эта техника используется для адаптации своего поведения таким образом, чтобы манипулировать эмоциональным состоянием партнёра. Но помните: слишком много зеркального отражения может сделать вас похожими на близнецов, разлучённых при рождении! В какой-то момент вторая половинка может заработать психологические проблемы от чрезмерной схожести с абьюзером.

2. Установка ассоциаций — якоря

Человека можно запрограммировать на определённые эмоции с помощью якоря, например звука, запаха или прикосновения. Фото © Freepik / marymarkevich

Установка ассоциаций включает в себя связывание определённых эмоциональных состояний с некоторыми словами, предложениями или действиями. Например, можно создать положительную ассоциацию с помощью похвалы или подарка, чтобы манипулировать чувствами партнёра. Вторую половинку можно запрограммировать на определённые эмоции с помощью якоря, например звука, запаха или прикосновения. Работать это должно так: в момент, когда человек ярко ощущает какую-то эмоцию, например радость, нужно положить ему руку на плечо. И если вы будете часто повторять это действие, пока человек радуется, то со временем это начнёт работать и в обратную сторону: вы кладёте руку на плечо — и он ощущает радость. Супер — не правда ли?

3. Использование языка моделирования

Язык моделирования включает в себя использование слов и фраз, которые создают у человека ощущение, что вы понимаете его или имеете с ним что-то общее. Например, тиран может использовать фразы типа "Я понимаю, как тебе трудно" или "Я тоже сталкивался с такой ситуацией" для создания эмоциональной связи и манипуляции чувствами партнёра. Кроме того, эта техника включает в себя использование уточняющих вопросов, которые помогут лучше понять собеседника и выстроить более прочную связь со своей половинкой с помощью вопросов, создающих образ активного слушателя. Например: "Что ты чувствуешь по этому поводу? А что было бы, если бы этого не произошло? А как он отреагировал?"

4. Использование предложений со встроенными командами

Предложения со встроенными командами включают в себя использование слов и фраз, которые содержат незаметные указания для другого человека. Фото © Shutterstock

Предложения со встроенными командами включают в себя использование слов и фраз, которые содержат незаметные указания для другого человека. Например, фраза "Можешь ли ты попробовать сделать это?" содержит в себе команду "сделать это". Такая техника часто используется для манипулирования поведением и влияния на принятие решений другого человека. Манипулятор скрывает свою команду-установку под видом просьбы. Наглядно это может продемонстрировать одна буддийская притча:

"Беседы дзенского учителя Банкея привлекали не только учеников, но и людей разных сект и рангов. Его большая аудитория вызвала недовольство священника секты Ничирен, так как их последователи покидали, чтобы слушать о Дзен. Эгоцентричный ничиренский священник пришёл в храм, вознамерившись поспорить с Банкеем.

— Эй, дзенский учитель! — позвал он. — Подожди минутку. Всякий, кто уважает тебя, будет повиноваться твоим словам, но я не уважаю тебя. Можешь ли ты заставить меня повиноваться?

— Подойди ко мне, и я покажу тебе, — сказал Банкей. Священник стал величественно прокладывать себе дорогу через толпу к учителю. Банкей улыбнулся.

— Встань слева от меня.

Священник повиновался.

— Нет, — сказал Банкей, — нам будет удобнее разговаривать, если ты станешь справа от меня. Перейди сюда.

Священник с достоинством перешёл направо.

— Видишь, — сказал Банкей, — ты повинуешься мне. Мне кажется, что ты человек тонкий и мягкий. А теперь садись и слушай".

В этой притче из далёкого прошлого мы можем наблюдать прямые манипуляции. Она подчёркивает лишь характер посылов, стоящих за обычным разговором и предложениями. Но подобное влияние может осуществляться и более скрытыми приёмами.

5. Калибровка

Калибровка — это умение понять, что люди думают и чувствуют на самом деле. Чем больше знаний о свойствах объекта, тем вернее и результат. Самое точное для этого слово — экспертность. Чем выше уровень экспертности и профессионализма, тем качественнее человек калибрует поступающую информацию. Причём "сферой деятельности" может быть и работа, и хобби, и общение, и отношения. Есть одна замечательная фраза: "Мозг обожает сходства. Но учится он только на различиях".