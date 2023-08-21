Психолог назвала причину детской наглости

В дошкольном возрасте у детей формируется понимание личных и общественно-культурных границ. Очень важная задача родителей — стать для ребёнка хорошим учителем в этом вопросе и объяснить ему, как можно себя вести в обществе, а как поступать не следует. Об этом рассказала младший научный сотрудник центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Саломатова.

"Они знакомят его с нормами поведения в обществе, в том числе рассказывают ему, как не следует поступать с чужими вещами или как вести себя в общественном месте. При нормальных детско-родительских отношениях родитель, с одной стороны, объясняет ребёнку социальные правила и ограничения и обосновывает необходимость их соблюдения, а с другой — сам является примером поведения в общественных местах", — дала свой комментарий учёный специально для материала "Газеты.ru" о неподобающем поведении детей в обществе.

Если ребёнок хамит и ведёт себя нагло, это говорит о том, что родители где-то не справились. Возможно, неправильно выстроили, очертили для своего чада границы дозволенного или проявили к нему недостаточно внимания и поддержки, объяснила психолог. Стоит понимать, что ребёнок до семи-восьми лет просто не может намеренно вести себя наперекор всем общественным нормам, для этого их нужно хорошо знать.

Как правило, дети хулиганят и хамят ради того, чтобы родители обратили на них внимание. Впрочем, в некоторых случаях ребёнок может оказаться в новом месте и действительно растеряться, не зная, как себя правильно вести, резюмировала Саломатова.