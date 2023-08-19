Взрослые вспомнили, какими садистами были в детстве, и это заставит вас усомниться, что все детки — ангелы

Пользователи Reddit поделились историями, которые заставляют задуматься о том, что может скрываться за детской невинностью. Среди историй — переплавка кукол, угощение слабительным и даже месть школьным обидчикам.

"Мне было шесть лет, и я сказал своему трёхлетнему брату, что людей в телевизоре на самом деле засосало туда, потому что подошли к экрану слишком близко. Родителям потребовалось несколько месяцев, чтобы понять, почему он так медленно ходил по гостиной и рыдал, когда они включали телевизор", — weeble182.

"Я и двоюродный брат (нам тогда было по десять лет) убедили моего родного шестилетнего брата в том, что его призвали в армию. Даже написали официально выглядящее письмо и распечатали его на принтере моего отца. Затем заставили братика бегать по району, чтобы подготовиться к службе. Нам это казалось очень забавным. Родители были не согласны", — TheVentiLebowski.

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"Однажды я врезался в забор на велосипеде и сломал нос. Пришёл домой весь в крови. Когда папа увидел меня, он закричал: "Кто это сделал?" По какой-то странной причине я ответил: "Грег" (это был задира из моего класса). Отец сказал мне сесть в машину, потом отвёз к дому этого парня. Когда его отец открыл дверь, мой стал угрожать: если этот ребёнок ещё раз прикоснётся ко мне, он их всех уничтожит. Затем мы вернулись домой в молчании и никогда больше об этом не говорили", — corkentellis.

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"Когда отец умер от рака, меня забрали прямо с уроков, я увидел его — безжизненное тело, глядящее в потолок, худое, как скелет, — и рассмеялся. Теперь-то я знаю, что то был механизм защиты, потому что я не верил в это, не хотел верить. Но мне до сих пор плохо от этого воспоминания", — TheHUD18.

"Я вкручивала в светильник у себя в комнате очень мощную лампочку, а затем брала своих кукол и плавила их руки и лица, чтобы заставить их "сознаться". Вот такая история игрушек", — the_nugget_queen.

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"Я убедил младшего брата, что мы нашли его возле канализации. И поддерживал эту историю несколько лет. Когда он делал что-то неугодное, я угрожал: "Ты вернёшься туда, откуда пришёл". Родители до сих пор шутят о том, как много брат плакал. Теперь мы лучшие друзья", — embrunner.

"В детском саду я нашла мёртвую птицу и взяла её с собой в какой-то аппликации из садика. Когда меня довезли до дома, я бросила труп на коленки водителю автобуса и побежала домой", — пользователь Reddit.

"В шестом классе я таскала большую бутылку с водой, и люди всегда просили меня дать сделать глоток. Мне надоело это, поэтому я стала приносить ещё одну бутылку, но там была вода с прозрачным безвкусным слабительным. Испить эту воду я разрешала с удовольствием", — linniebaby.

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"Я бросал камни в дома людей, когда мне было семь лет. Но не думал, что это что-то страшное. Мне казалось это действительно смешным. Но теперь, будучи взрослым владельцем дома, я наказал бы такого сорванца", — P *** s.