5 признаков, что вы в отношениях с токсичным человеком, который тянет на дно

В жизни каждого человека в отношениях наступает момент, когда мы начинаем задумываться: не такая уж наша половинка и идеальная. Сложно признать, что выбрали не того человека или что отношения находятся на грани краха. Мы боимся одиночества и часто совершаем ошибки, остаёмся в паре с "токсиком", который тянет на дно. Разбираем пять признаков, которые откроют глаза на то, что пора уходить из таких отношений.

Признак 1: Вы постоянно слышите о своих недостатках

5 признаков токсичных отношений: как понять, что партнёр тянет вас на дно. Фото © Freepik / drobotdean

Токсичный человек критикует своего партнёра, указывая на недостатки, никогда не признаёт его достижений. Он не просто говорит, что вы неидеальны, он убеждает в этом. Такой человек постоянно указывает на ошибки своей половинки, даже если они несущественны, и делает это так, чтобы вы чувствовали себя плохо. Такой подход тормозит развитие отношений в паре, вызывая у партнёра чувство неполноценности и неуверенности в себе.

Признак 2: Он мешает вам заниматься хобби

Как распознать токсичного партнёра: 5 признаков. Фото © Freepik

Если партнёр не поддерживает ваших увлечений и интересов, это может мешать развитию как общему, так и второй половинки. "Токсик" делает вид, что вы занимаетесь чем-то незначительным или детским, и даже запрещает какие-то конкретные хобби. В результате вы начинаете чувствовать себя неполноценным, что может привести к утрате интереса к жизни и чувству безысходности.

Признак 3: Он не радуется вашим достижениям

Как понять, что партнёр тянет тебя на дно? Фото © Freepik / cookie-studio

Когда абьюзивная вторая половинка не поддерживает ваших достижений, это также признак токсичности отношений. Партнёр делает вид, что ваши успехи не имеют значения, или даже критикует их. В результате вы начинаете чувствовать себя неполноценным, а это легко приведёт к утрате мотивации и желания развиваться.

Признак 4: Партнёр постоянно что-то запрещает

Как не стать жертвой токсичных отношений: 5 сигналов, что пора расставаться с "токсиком". Фото © Freepik

Если партнёр постоянно запрещает вам что-то делать, то это серьёзный повод задуматься. Он делает вид, что заботится о вас, но на самом деле просто контролирует вашу жизнь. В результате человек-жертва начинает чувствовать себя ограниченным и несвободным. А это чревато понижением самооценки и потерей веры в свои возможности.

Признак 5: Ваши ценности противоположны

Токсичный партнёр: как понять, что пора уходить из отношений. Фото © Freepik / gpointstudio

Если у вас и у партнёра разные ценности, из-за которых в паре постоянно случаются ссоры, то это признак токсичности отношений. Например, вы считаете, что семья важнее карьеры, а ваш возлюбленный или дама сердца думает наоборот. Это обязательно приведёт к конфликтам и недопониманию. В результате вы будете чувствовать себя несостоятельным и непонятным, начнёте терять оптимизм и много энергии.