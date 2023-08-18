6 неочевидных признаков, что мужчина действительно любит вас

Для женщин, которые ищут серьёзные отношения, важно понимать и уметь распознавать, когда мужчина действительно ими дорожит и привязан. Но любовь — это не подарки, не совместные походы в кино. Собрали шесть признаков, которые безошибочно определят, когда человек искренне и глубоко влюблён.

1. Мужчина постоянно думает о своей даме

Как понять, что мужчина настроен на серьёзные отношения. Фото © Freepik

Если мужчина не может перестать думать о женщине, когда они не вместе, это говорит о том, что у него серьёзные чувства. Если кавалер отправляет сообщения, звонит или просто думает о ней — это яркий признак любви и глубоких чувств. Важно, чтобы эти знаки внимания были постоянными и регулярными. Если в один день он "бомбит" сообщениями, а потом пропадает на неделю, о романтике тут речь не идёт — вы столкнулись с манипулятором.

2. Мужчина заботится о женщине

Если он действительно влюблён, будет проявлять заботу и интерес к её жизни. Кроме того, мужчина станет задавать вопросы об увлечениях, привычках, мечтах и целях своей избранницы. Узнавать, как у неё дела на работе, как проходит день, что беспокоит и какие у дамы планы на будущее. Такой мужчина настроен серьёзно.

3. Мужчина идёт на компромиссы

Как распознать, когда мужчина глубоко любит женщину. Фото © Freepik / marymarkevich

Если мужчина готов идти навстречу и искренне стремится к тому, чтобы быть с избранницей вместе, это говорит о том, что он готов на серьёзные шаги. Будьте уверены, далеко не каждый кавалер и в отношениях способен на такое, так что если этот пункт про вашего ухажёра, то одним мимолётным романом он точно не ограничится.

4. Мужчина доверяет своей женщине

Когда парень доверяет ей свои секреты и рассказывает серьёзные жизненные истории, это отражает не только его открытость, но и серьёзность чувств. Не каждый мужчина будет делиться своими мыслями и чувствами с женщиной. Если он так делает, значит, дорожит мнением девушки и стремится к близости. Он готов быть открытым и искренним.

5. Мужчина признаёт свои ошибки

6 признаков, что мужчина любит вас. Фото © Freepik

Мужчина, который действительно любит, готов признавать свои ошибки и сделать всё возможное, чтобы исправить их. Если он искренне извиняется и делает всё, чтобы его избранница была счастлива, это также яркий признак, что кавалер готов на серьёзные отношения.

6. Он говорит о будущем

Если мужчина говорит о совместных планах и идеях, это признак, что парень настроен серьёзно и готов на долгосрочные отношения. Кроме того, если кавалер готов вписать в долгосрочную перспективу женщину, это означает, что он видит в ней свою будущую половинку… А значит, что любит!