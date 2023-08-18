"Способствует долголетию": Психолог дала совет, как вернуть интерес к жизни

Интерес человека к жизни увеличивает её продолжительность, поскольку, когда есть какая-то цель, она даёт смысл существованию. Об этом заявила психолог Наталья Наумова.

Она отметила, что многие умеют лишь трудиться и подобная проблема может идти из детства. Так, ребёнок мог читать книжку или заниматься творчеством, а родители решили, что он отдыхает, и это плохо. Такая установка потом негативно влияет на интерес к жизни.

"Когда человек всё время трудится, у него нет желаний и цели — только бытовые вопросы. Иногда целью становится забота о детях. Когда дети вырастают, цель заканчивается и человеку становится неинтересно жить. Чтобы этого не происходило, нужно заботиться о себе и выстраивать не только бытовую часть жизни", — отметила Наумова в беседе с "Вечерней Москвой".

Психолог призвала прислушиваться к себе, искать свои таланты и желания и не бояться ставить перед собой цель и стремиться к ней, причём, если задача стала скучной, стоит выбрать другую. Наталья Наумова добавила, что даже не нуждающимся в общении людям всё равно нужно с кем-то разговаривать, чтобы не потерять интерес к жизни: важно поддерживать отношения с родными и друзьями. Если же ничего не помогает, значит, существует определённый запрет, который не даёт получать удовольствие. И тогда нужно обратиться к психологу.