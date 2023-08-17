Психолог назвала три способа почувствовать себя поистине счастливым

Для счастливой жизни не нужно слишком много, ведь всё зависит от того, как человек мыслит и какой делает выбор. Как объяснила психолог, спикер, ментор позитивного мышления Лилит Эдирнелян, можно либо радоваться, либо реагировать на всё и раздражаться.

Специалист предложила представить две картинки. В первом случае вы проснулись от шума транспорта и соседей, но это не становится для вас проблемой. Дождь за окном грустить не заставляет, ведь появляется возможность остаться дома и заняться тем, что нравится. Вы не раздражаетесь, а улыбаетесь. А теперь представьте другую картину: с рассветом приходит и злоба на весь мир. Кофе кажется невкусным, а погода — отвратительной, да ещё и родственники названивают постоянно. По словам психолога, в этом случае вы не цените то, что имеете, ведь кто-то в этот же момент может идти на войну, другой умирает из-за болезни. На этом фоне ваши проблемы с плохой погодой уже не кажутся такими серьёзными.

Стать счастливым помогут три способа. В первую очередь Эдирнелян посоветовала представить свою жизнь с более жёсткими событиями и сравнить с теми, что есть сейчас. Ещё стоит посвятить время себе и любимому занятию. А третий способ заключается в помощи или поддержке другого человека. При этом эксперт предупредила, что люди часто путают счастье с эйфорией, фонтанирующей радостью.

"Попробуйте не ждать от счастья праздника, фейерверка, подарков. Разрешите себе быть счастливым и в простом спокойном состоянии", — добавила психолог в беседе с РИАМО.