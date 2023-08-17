Психолог назвала три способа почувствовать себя поистине счастливым
Психолог Эдирнелян посоветовала помочь другому, чтобы почувствовать счастье
Для счастливой жизни не нужно слишком много, ведь всё зависит от того, как человек мыслит и какой делает выбор. Как объяснила психолог, спикер, ментор позитивного мышления Лилит Эдирнелян, можно либо радоваться, либо реагировать на всё и раздражаться.
Специалист предложила представить две картинки. В первом случае вы проснулись от шума транспорта и соседей, но это не становится для вас проблемой. Дождь за окном грустить не заставляет, ведь появляется возможность остаться дома и заняться тем, что нравится. Вы не раздражаетесь, а улыбаетесь. А теперь представьте другую картину: с рассветом приходит и злоба на весь мир. Кофе кажется невкусным, а погода — отвратительной, да ещё и родственники названивают постоянно. По словам психолога, в этом случае вы не цените то, что имеете, ведь кто-то в этот же момент может идти на войну, другой умирает из-за болезни. На этом фоне ваши проблемы с плохой погодой уже не кажутся такими серьёзными.
Стать счастливым помогут три способа. В первую очередь Эдирнелян посоветовала представить свою жизнь с более жёсткими событиями и сравнить с теми, что есть сейчас. Ещё стоит посвятить время себе и любимому занятию. А третий способ заключается в помощи или поддержке другого человека. При этом эксперт предупредила, что люди часто путают счастье с эйфорией, фонтанирующей радостью.
"Попробуйте не ждать от счастья праздника, фейерверка, подарков. Разрешите себе быть счастливым и в простом спокойном состоянии", — добавила психолог в беседе с РИАМО.
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