"Сделаю завтра": Психолог объяснил, чем опасен "феномен понедельника"

Многие люди говорят, что начнут новую жизнь "с понедельника" или сделают что-то важное завтра, однако зачастую это лишь слова. Те же, кто выполняет свои обещания, даже не подозревают об опасностях, с которыми могут столкнуться при такой установке. Подробнее об этом рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

По его словам, феномен понедельника — форма когнитивно-поведенческих режимов, при которой люди ставят перед собой цель мобилизоваться и сделать что-то быстро. Специалист отметил, что прямо с утра некоторые могут писать списки дел и становятся суетливыми, но такая установка часто приводит к срывам.

Дело в том, что человек сразу же тратит все физические и психические ресурсы, а к середине недели настолько устаёт, что происходит выгорание и начинается раздражительность. Мелехин пояснил, что на деле люди зачастую пытаются сделать всё искусственным образом — и собраться, и замотивировать себя. Он добавил, что "феномен понедельника" в основном наблюдается при прокрастинации.

Психолог подчеркнул, что все мы так или иначе подвержены этой установке, так как постоянно находимся в режиме постоянной гонки и изобретаем определённые стандарты.

При этом бороться с таким явлением не надо. Мелехин посоветовал проследить, есть ли у вас цикл взлётов и падений — мобилизация и упадок сил. Важно ответить на вопрос: чем вызвано такое отношение к себе, когда нужно измотать себя? Если самому разобраться не получается, стоит обратиться к специалисту, заключил эксперт в беседе с aif.ru.