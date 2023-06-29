Опрос показал, что россияне разгружаются после работы в бассейне и в медитации

Переживания на работе провоцируют у каждого четвёртого сотрудника болезненное отношение к критике, а у каждого пятого — прокрастинацию. К такому выводу пришли специалисты компании "Группа Ренессанс страхование" и исследовательского центра "Зарплаты.ру", опросив 1820 жителей городов-миллионников по всей России в возрасте 25–55 лет. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Согласно опросу, каждый второй россиянин (53%) считает, что нуждается в эмоциональной разгрузке после рабочего дня. 40% уверены, что испытывают постоянное напряжение из-за слишком серьёзного отношения к своим обязанностям, причём больше всего об этом говорят жители Екатеринбурга (45%). Болезненное восприятие критики и замечаний присуще каждому четвёртому россиянину (26%), а чаще всего такая причина встречается у респондентов из Санкт-Петербурга (30%). Нервы на работе сказываются на личной эффективности и выполнении задач у 21% опрошенных, особенно это справедливо для москвичей (30%). Оставшиеся 7% отмечают, что стресс приводит к нарушению коммуникации с коллегами и начальством.

Большинство респондентов (78%) считают, что снизить уровень переживаний помогла бы физическая нагрузка. Из них 38% хотели бы, чтобы в здании компании появился бассейн, 21% мечтает о беговой дорожке, 13% надеются, что в офисе установят грушу для битья, а 6% ждут появления комнаты для занятий пауэрлифтингом. Ещё 73% россиян считают, что им подходят более спокойные способы эмоциональной разгрузки, такие как прослушивание музыкальных композиций, йога или медитация. 36% опрошенных предпочитают расслабляться с помощью игр: настольного тенниса, футбола, мини-гольфа. 13% мечтают о комнате ярости, где можно что-то разбить и сломать.

61% россиян возможность сбрасывать стресс на работе мотивировала бы больше времени проводить в офисе, например приходить туда с утра пораньше. Каждый пятый (21%) приезжал бы не только для работы, но и для занятий спортом, а 12% россиян отмечают, что это помогло бы в выстраивании отношений с коллегами.