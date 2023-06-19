Психолог посоветовала пять способов быстро сбросить усталость после рабочего дня

Есть несколько способов отдохнуть после сложного рабочего дня. Например, поможет ведение блокнота с переживаниями, танцы и фантазии о светлом будущем. Об этом в беседе с Лайфом рассказала психолог Ольга Свердлык.

Психолог Ольга Свердлык. Фото предоставлено Лайфу

"После трудного рабочего дня, по возвращению домой, возьмите блокнот и ручку. В течение 15 минут, не отвлекаясь, переложите на бумагу всё: свои переживания, негативные эмоции, чувства и ситуации, которые произошли с вами в течение дня", — сказала она.

Психолог подчеркнула добавила, что нужно подробно описать все свои эмоции, но не анализировать их и не следить за грамотностью. После написания текст можно выкинуть или спрятать от посторонних глаз.

Второй метод, который поможет расслабиться — танцевальная терапия. Для этого нужно попросту включить музыку, сформулировать намерение потанцевать и освободиться от негатива. В этом случае нужно поставить задачу полностью отпустить себя и сбросить усталость.

Психолог также рекомендовала практику "Светлое будущее", когда с помощью воображения нужно перенестись во времена, в которых нет проблем и усталости. Для этого тоже стоит использовать лист бумаги и ручку – описать, каким образом все проблемы решились. В этой практике находятся силы и мотивация.

Ещё психолог советует чувствовать и любить себя. В течение всего дня крайне важно уделять внимание своему состоянию. Обращайте внимание на то, как вы относитесь к себе. Не забывайте находить время на себя, перерыв, обед, отдых. Проанализируйте как вы реагируете, когда у вас что-то не получается, ругаете ли вы себя или наоборот поддерживаете? От вашего личного отношения к себе, от того, как вы себя ощущаете зависит и отношение окружающих людей.

И наконец, попробуйте добавить в ванну новую соль или вкусные эфирные масла с приятными, расслабляющими запахами и вы почувствуете, как быстро усталость сошла на нет, а тело отдохнуло и наполнилось новыми силами. Вечерняя пробежка или просто прогулка на свежем воздухе помогает проветрить голову, избавиться от навязчивых мыслей, дает возможность побыть наедине с собой. Также подобное времяпрепровождение — это прекрасный способ поддерживать свое здоровье.