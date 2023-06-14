Кардиолог раскрыла способ извлечь пользу из стресса

Чувство стресса — естественная реакция организма. Он нужен для того, чтобы развиваться, но в то же время может обострить различные заболевания. Как сделать так, чтобы стресс работал на нас, а не отнимал остатки сил, рассказала в интервью РИА "ФедералПресс" кардиолог Анна Кореневич.

"Есть два вида стресса: адреналиновый и норадреналиновый. Первый разрушает организм: повышает давление, нагрузку на сердце, снижает иммунитет и приводит к простудам, инфарктам, инсультам и даже онкологическим заболеваниям", — пояснила доктор.

По словам Кореневич, адреналиновый стресс испытывает заяц, который бежит от лисы, а вот лиса в этот момент испытывает уже норадреналиновый стресс. Такой вид напряжения приносит лишь пользу: улучшает эластичность сосудов, снижает риск проявления тромбозов и различных воспалений, повышает иммунитет.

"Когда рыжая догонит зайца, её организм выбросит мощную волну серотонина и эндорфинов — гормонов счастья и удовольствия. Поэтому в ситуации стресса надо стать именно ею. Чтобы извлечь пользу из стресса, нужно найти для себя чёткую цель и двигаться по её направлению, как это делает лиса", — сказала кардиолог.

Однако тут важно соблюдать три нюанса. Во-первых, цель должна приносить пользу абсолютно всем. Во-вторых, за ней должна стоять истина, а не мнение общества, особенно близких людей. В-третьих, путь к цели должен приносить удовольствие.

"Долго живут те люди, кто всегда к чему-то стремится, у которых есть глобальная цель. На них не могут повлиять экология, магнитные бури, питание. Если стать таким человеком, хорошее здоровье обеспечено", — подытожила Кореневич.