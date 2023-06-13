Психолог рассказала, как избавиться от разрушительного чувства обиды

Чувство обиды в жизни испытывал каждый человек. Это разрушительная реакция на огорчение или оскорбление, которые сопровождаются негативными эмоциями. Как рассказала психолог Александра Миллер, чувство порой может привести к крайне печальным последствиям. В беседе с РИА ФАН она назвала способы справиться с обидой и предательством и объяснила, как отпустить боль и страдания.

"Обида — это яд, который вы пьёте в надежде, что отравится кто-то другой. У людей, которые позволяют себе обижаться, больше шансов простить другого за ошибки и несовершенства. Ведь простить обиду, предательство или что угодно — не означает, что вам нужно опять дружить или жить с человеком. Это значит лишь то, что вы отпустили боль и страдания, пережили ситуацию и поняли, что нужно идти дальше", — сказала она.

Миллер объяснила, что психологические проблемы приводят к соматическим заболеваниям: раку, различным опухолям, миомам и так далее. Обида с точки зрения энергетики основана на низких вибрациях, потому что в ней соединены также гнев и беспомощность. Это, по словам врача, примерно от 50 до 150 Hz, в то время как пребывающие в гармонии и любви живут на волнах до 700 Hz.

В связи с этим молекулярный состав тела у последних качественно выше, а на физике это может проявляться как меньшая подверженность тем же простудным заболеваниям. Чтобы избавиться от пагубного чувства, не обязательно "полюбить" обидчиков, достаточно осознать, что совершенных людей не существует, советует доктор.

"Если вы руководствуетесь только тем, как к вам относятся определённые люди, — значит вами легко управлять. <...> В человеческих взаимоотношениях всегда есть баланс: 50% ваши, а другие 50% человека, с которым вы общаетесь, и вы за них не несёте ответственность", — заключила Миллер.