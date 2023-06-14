Названы привычки из СССР, которые мешают стать счастливым

Привычка "откладывать жизнь на потом" и жаловаться не даёт нам стать счастливыми и начать наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Как это исправить, рассказал в эфире телеканала "360" доктор экономических, психологических и филологических наук, профессор Алексей Ситников.

Выросшие в Советском Союзе люди скучают о заботе и наивности, которые свойственны тому времени. Но привычки "родом из СССР" вредны для современного мира, считает психолог. Одна из них — быть больным и несчастным выгодно.

"Только у нас есть традиция жаловаться. В Америке недопустимая ситуация, чтобы кто-то кому-то жаловался: тут же все разбегутся от тебя. Люди хотят быть рядом с успешными. Находясь рядом с жалующимся человеком, ты падаешь вместе с ним в пропасть неудач", — рассказал Ситников, который много преподавал в американском университете.

Также из советского времени пришла модель "отложенной жизни". Она встречается у женщин, которые хотят встретить мужчину своей мечты и только потом стать счастливой. Парадокс заключается в том, что "если ты сейчас несчастлива, то тот, кого ты найдёшь, вероятней всего будет абьюзером" — и круг замкнётся.

Мечты сбываются, но не раньше, чем сложатся три обстоятельства, заявил Ситников. Первое — когда человек отдал в этот мир достаточно, чтобы получить желаемое. По словам профессора, "должен быть баланс: я не могу получить из мира больше, чем в него отдал".

Второе обстоятельство — когда человек готов к исполнению мечты, а именно искренне верит в возможность её исполнения. И третье — когда человек готов это правильно использовать для себя, закрытия своих потребностей.

"Бессознательное даёт нам ресурсы, только если реализация этой мечты удовлетворяет внутреннюю потребность. У человека не должно быть "бумажного потолка", в который он упирается. Человек должен слышать свои потребности, а не принимать чужие цели как свои", — подытожил профессор.