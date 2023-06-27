Названо 3 профессии с самым высоким риском выгорания
Врач Смолянская: Педагоги и медики больше прочих подвержены выгоранию на работе
Представители профессий, которые подразумевают непосредственную работу с людьми, чаще других склонны к эмоциональному выгоранию. Об этом рассказала Елена Смолянская, клинический психолог клиники "Ниармедик на Маросейке" и член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.
"Речь в первую очередь идёт о педагогах, работниках социальной сферы и медиках. Причём есть исследования, демонстрирующие, что наиболее уязвимыми становятся учителя начальной школы, среди социальных работников — сотрудники общественных и государственных служб, а среди медиков — работники онкоотделений и скорой помощи", — сообщила Елена в беседе с "Газетой.ru".
Люди часто рассказывают о том, как столкнулись с безразличным отношением работников служб, которые подразумевают взаимодействие с людьми. Вот только зачастую такое равнодушие говорит не о характере человека, а является признаком эмоционального выгорания, подчеркнула Смолянская. Впрочем, нельзя отрицать, что люди с определёнными личными характеристиками — перфекционизмом, повышенной эмоциональной чувствительностью, проблемами с самооценкой — более склонны к выгоранию, чем другие. Влияет и возраст: у молодых людей часто происходит эмоциональное выгорание на фоне расхождения ожиданий и реальности или отсутствия опыта, а у людей постарше это бывает в основном в тех случаях, когда они слишком долго занимали одну должность.
"Демонстрируемое равнодушие или безразличие — это защитная реакция на монотонную, иногда бессмысленную, напряжённую и изнуряющую работу. Такая защитная реакция проявляется в отсутствии эмоциональной вовлечённости в профессиональную деятельность, что, в свою очередь, указывает на эмоциональное выгорание", — сказала Смолянская.
К слову, учёные Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" в своём исследовании эмоционального выгорания пришли к любопытному открытию. Оказывается, что женатые мужчины реже подвержены этому явлению.
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