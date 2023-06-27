Названо 3 профессии с самым высоким риском выгорания

Люди часто рассказывают о том, как столкнулись с безразличным отношением работников служб, которые подразумевают взаимодействие с людьми. Вот только зачастую такое равнодушие говорит не о характере человека, а является признаком эмоционального выгорания, подчеркнула Смолянская. Впрочем, нельзя отрицать, что люди с определёнными личными характеристиками — перфекционизмом, повышенной эмоциональной чувствительностью, проблемами с самооценкой — более склонны к выгоранию, чем другие. Влияет и возраст: у молодых людей часто происходит эмоциональное выгорание на фоне расхождения ожиданий и реальности или отсутствия опыта, а у людей постарше это бывает в основном в тех случаях, когда они слишком долго занимали одну должность.