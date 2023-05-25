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25 мая, 15:40

У женатых мужчин нашли защиту от выгорания на работе

НИУ ВШЭ: Женатые мужчины реже страдают от выгорания на работе

Между риском получить эмоциональное выгорание на работе у мужчин и их семейным положением обнаружена взаимосвязь. Об этом сообщили учёные Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Результаты своей работы они опубликовали в журнале "Организационная психология".

Участниками исследования стали сотрудники российских бизнес-организаций, занимающие разные должности, в возрасте от 20 до 69 лет. В выборку вошли 120 женщин и 83 мужчины, из которых 107 человек состоят в браке, 87 встречаются, а 9 разведены. Они оценивали свой уровень удовлетворённости отношениями и наличие симптомов выгорания на работе, к которым относятся деперсонализация и психоэмоциональное истощение.

Учёные выяснили: чем выше уровень удовлетворённости браком, тем ниже риск возникновения выгорания. Причём в большинстве случаев влияние счастливого супружества на психологическое состояние сказывается на мужчинах. Это связано с различиями в социальных ролях, стереоптипах и в ожиданиях от брака и карьеры, считают учёные. Также выяснилось, что у женщин влияние на развитие выгорания оказывает деперсонализация. Иными словами, отчуждение от коллег и клиентов, уменьшение эмпатии. А вот у мужчин самый главный фактор — эмоциональное истощение из-за большой нагрузки и неспособность с ней справляться.

Авторы исследования отметили, что эти данные могут быть полезны для оказания помощи сотрудниками в стрессовых ситуациях и повышения мотивации.

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Светлана Оперук
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