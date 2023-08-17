Коуч перечислила 5 принципов, которые помогут принять себя и начать мыслить по-новому

Американский психиатр Милтон Эриксон определил пять принципов, которые помогают принять себя, изменить жизнь и начать мыслить по-новому. Они основываются на огромном влиянии мозга на поведение и эмоции. Все эти принципы перечислила коуч личностного роста, бизнес-тренер, спикер, член Федерации профессиональных коучей и наставников Виктория Чеканова в беседе с РИАМО.

Первый принцип "со всеми всё OK" заключается в признании, что каждый человек — это уникальная и ценная личность, которая имеет и сильные, и слабые стороны. Сравнивать с другими себя не нужно, как и переделывать, контролировать или спасать других людей. Если признать себя такими, какие мы есть, то наступит свобода от негативных установок и получится поменять свою жизнь к лучшему.

Принцип наилучшего выбора, его принятие освободит от сожаления о прошлом в отношении себя и других людей. Любой сделанный шаг был верным в той конкретной ситуации и момент времени. И это верно для всех людей, поэтому осуждать за принятые решения никого не нужно.

Третий — принцип неизбежности изменений. Перемены являются естественной частью нашего существования, которым не стоит противиться. Лучше использовать их как катализатор для личностного роста и саморазвития. Этот принцип поможет адаптироваться к переменам и быть открытым для новых возможностей.

Следующий принцип заключается в том, что каждый обладает внутренними ресурсами и способностями, необходимыми для достижения поставленных целей. С его принятием человек перестаёт искать отговорки, почему он не может иметь желаемое, и ищет новые возможности.

Пятый — всеми людьми движет позитивное намерение, в том числе желание сделать лучше себе, даже если от этого пострадают окружающие. Приняв его, человек будет лучше понимать мотив поступков и видеть хорошие намерения за поведением всех. Это касается каждого. И, когда захочется осудить себя за негативное поведение, стоит задаться вопросами о положительных целях и намерениях, а затем подумать, как использовать их для достижения желаемых результатов.