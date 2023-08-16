Психолог предложила три метода, которые помогут использовать стресс во благо

При стрессе одна часть людей активирует энергию и начинает резко действовать, а другая впадает в ступор и не может справиться даже с элементарными задачами. Как использовать стресс с пользой, читателям Лайфа рассказала психолог Арина Мороз. Она предложила три методики.

Психолог Арина Мороз. Фото предоставлено Лайфу

Рекомендация первая — самопознание. В первую очередь не нужно ждать, когда стресс сам пройдёт. Важно посмотреть на это философски, как на жизненный урок.

"Тогда у вас появится время для самоанализа вашей психики и устойчивости. Это не значит, что нужно просто наблюдать и смириться. Решайте проблемы, не отчаивайтесь, старайтесь извлечь урок и новые самопознания самого себя", — отметила психолог.

Также Арина Мороз рекомендовала "метод художника". Мы привыкли всё делать по сценарию, по плану. Но в стрессовых ситуациях схема ломается, и это даёт возможность научиться переписывать сценарий по-новому и оперативно.

"Стресс привносит тонус. Этакий метод "холодного душа". Когда перед вами происходит непредвиденная развязка событий, словно на страницах интересной новеллы, активируется творческое миросозерцание. И вы становитесь художником или писателем, от которого зависит ваша судьба как главного героя и других действующих лиц", — говорит психолог.

И, наконец, есть "стратегия интеллектуала". При стрессе усиливаются когнитивные функции и мышление. Если говорить на юридическом языке, то это некое состояние аффекта, которое активирует наши спящие возможности, что ведёт к умению действовать решительно и быстро. Скорее всего, эта функция не будет полезной, если вы тяжело переносите стресс.

"Сначала стоит освободиться от этого негативного аспекта, и тогда вы сможете превратить стресс в полезный момент. Также стресс помогает быть более открытыми, коммуникативными. Самые успешные люди никогда не превозносят себя выше всех, они открыты и готовы к новому интересному шагу", — пояснила Арина Мороз.