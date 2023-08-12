Врач предупредила о способности стресса приводить к бесплодию

Стресс и эмоциональное состояние женщины напрямую влияют на способность зачать ребёнка. Так, невозможность забеременеть в некоторых случаях может быть связана с психологическим бесплодием, рассказала репродуктолог Анна Мгоян.

По словам врача, к психологическому бесплодию могут привести неудачные попытки забеременеть, выносить ребёнка, психиатрические болезни в прошлом и прочие проблемы, которые вызывают стресс. А тревожное и депрессивное состояние, в свою очередь, запускает механизмы, которые мешают зачать ребёнка.

"Если у женщины есть хотя бы одна из этих проблем, у неё может возникнуть ухудшение имеющихся нарушений, таких как эндометриоз или недостаточность яичников. Именно эти болезни чаще всего приводят к бесплодию", — отметила медик в беседе с "Газетой.ru".

Мгоян добавила, что выявить связь между психологическим состоянием и способностью к зачатию может помочь психотерапевт.